Simona Halep s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati

Jucătoarea de tenis Simona Halep (locul 4 în clasamentul mondial) a câştigat, miercuri, meciul cu sportiva germană Annika Beck (poziţia 44 WTA), scor 6-3, 6-1, şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului Premier 5 de la Cincinnati, disputat pe hard şi dotat cu premii de 2.503.250 de dolari.

Partida a durat 55 de minute. Simona a servit 7 aşi şi a comis o dublă greşeală, iar procentajul primului serviciu a fost 68%. Românca a câştigat 77% dintre puncte jucate cu primul serviciu şi 50% cu serviciul doi.

Annika Beck (22 de ani) a început meciul cu break, dar Halep a revenit cu două game-uri consecutive pe serviciul adversarei pentru a închide setul la 3. În actul secund, românca nu a oferit nicio şansă de break germancei şi a fost impecabilă la retur.

"Sunt bucuroasă pentru că am revenit aici cu victorie, am făcut un pas către finala pe care am atins-o anul trecut. A fost dificil pentru că nu m-am putut antrena înaintea meciului din cauza ploii, dar important e că m-am acomodat bine şi mi-am făcut jocul în faţa unei adversare incomode", a declarat Halep după meci.

Constănţeanca a ajuns la 11 victorii consecutive în circuitul WTA. În optimile de finală, Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre Elina Svitolina (Ucraina, 19 WTA) şi Daria Gavrilova (Australia, 47 WTA).

Pentru accederea în actul următor la Cincinnati, Halep şi-a asigurat 105 puncte în clasamentul mondial şi un cec în valoare de 29.320 de dolari.

Simona Halep (24 de ani) este a doua favorită la câştigarea competiţiei americane, după nemţoaica Angelique Kerber. Românca are o oportunitate mare să câştige al treilea turneu consecutiv (după Bucureşti şi Montreal), având în vedere că americanca Serena Williams nu participă, iar pe Kerber a învins-o recent la Montreal. În 2015, Halep s-a oprit în finală la Cincinnati.