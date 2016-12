Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati

Jucătoarea de tenis Simona Halep (locul 4 în clasamentul mondial) a câştigat, joi, meciul cu australianca Daria Gavrilova (poziţia 47 WTA), scor 6-1, 6-2, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Premier 5 de la Cincinnati, disputat pe hard şi dotat cu premii de 2.503.250 de dolari.

Partida a durat 53 de minute. Halep a făcut un prim set excelent, nu şi-a pierdut niciodată serviciul şi a reuşit două break-uri graţie unor lovituri puternice, în special în diagonală. Gavrilova a avut un serviciu modest şi în actul secund (28% procentaj de reuşită cu prima minge), pe care l-a cedat în trei rânduri. Tot în setul doi s-a înregistrat şi singurul game pierdut pe serviciu de către româncă, la 2-2.

Simona a servit 3 aşi şi a comis o dublă greşeală, iar procentajul primului serviciu a fost 61%. Românca a câştigat 70% dintre puncte jucate cu primul serviciu şi 57% cu serviciul doi. Diferenţa s-a făcut în privinţa mingilor direct câştigătoare, 18-7 în favoarea Simonei. Totodată, Gavrilova a comis mai multe erori neforţate decât Halep, raport 19-14.

"A fost foarte cald azi la Cincinnati, mă bucur că am terminat meciul repede. Ştiam că trebuie să fiu agresivă, să nu o las să vină peste mine. Are un forehand foarte bun. Sunt mulţumită de jocul meu. La serviciu am fost bine, dar mai am lucruri de îmbunătăţit", a declarat Halep după meci.

Constănţeanca a ajuns la 12 victorii consecutive în circuitul WTA. În sferturile de finală, Simona Halep va juca împotriva învingătoarei din partida Agnieszka Radwanska (Polonia, locul 5 WTA) - Johanna Konta (Marea Britanie, 13 WTA).

Pentru accederea în actul următor la Cincinnati, Halep şi-a asigurat 190 puncte în clasamentul mondial şi un cec în valoare de 58.390 de dolari.

Simona Halep (24 de ani) este a doua favorită la câştigarea competiţiei americane, după nemţoaica Angelique Kerber. Românca are o oportunitate mare să câştige al treilea turneu consecutiv (după Bucureşti şi Montreal), având în vedere că americanca Serena Williams nu participă, iar pe Kerber a învins-o recent la Montreal. În 2015, Halep s-a oprit în finală la Cincinnati.