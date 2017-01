Simona Halep s-a calificat în turul doi la US Open

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie nr. 2, a avut nevoie, astăzi, de un set decisiv pentru a o învinge, cu scorul de 6-7 (2), 6-1, 6-2, pe jucătoarea americană Danielle Rose Collins, fără loc WTA, dar fostă ocupantă a poziţiei 553 în 2012, în primul tur al US Open, ultimul Grand Slam al anului. Collins, în vârstă de 20 de ani, a primit un wild card din partea organizatorilor US Open după ce a câştigat campionatul universitar de tenis din SUA. Însă lipsa meciurilor din circuitul profesionist nu s-a văzut în meciul de luni. Halep va evolua în turul doi, în premieră, împotriva sportivei Jana Cepelova (Slovacia), locul 65 WTA, care a învins-o, cu scorul de 2-6, 7-5, 6-1, pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania), locul 62 WTA. Calificarea în turul doi la US Open este recompensată cu 60.420 de dolari şi 70 de puncte WTA. La ediţia trecută a US Open, Halep a atins faza optimilor de finală, fiind eliminată de italianca Flavia Pennetta, cu scorul de 6-2, 7-6 (3), sportiva din Constanţa având de apărat 280 de puncte. Meciurile din cadrul US Open au început astăzi, la Flushing Meadows (New York).