Simona Halep se menține locul 3 în clasamentul WTA

Jucătoarea Simona Halep, câştigătoarea turneului BRD Bucharest Open, se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA de simplu, iar Alexandra Cadanţu şi Elena Bogdan, care s-au impus la Bucureşti la dublu, au înregistrat urcări de 321, respectiv 111 locuri în ierarhia de dublu. Halep are 6785 de puncte, la fel ca săptămâna trecută. Ea este devansată în clasamentul de simplu de sportiva americană Serena Williams - 9.510 puncte şi de jucătoarea chineză Na Li - 6.960 de puncte. În ierarhia pe acest an (Road to Singapore), care contează în vederea participării la Turneul Campioanelor de la Singapore, Simona Halep este în continuare pe locul doi, după rusoaica Maria Şarapova, însă la doar 11 puncte de aceasta. Halep are 4869 de puncte, iar Şarapova 4880.