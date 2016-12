Simona Halep se pregătește în țară pentru Fed Cup

Eliminată în runda inaugurală la primul turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open, Simona Halep a revenit miercuri seară în România, iar la sosire a mărturisit că înfrângerea suferită anul trecut, în primul tur de la Wimbledon, a fost mult mai dureroasă decât cea înregistrată la Melbourne. „La Wimbledon a fost dezamăgirea mai mare, acum eram bolnavă şi nu eram sută la sută. Atunci eram bine, doar că mental am simţit o presiune foarte mare şi nu am putut să fac faţă. Acum a fost totul pe sănătate. Nu am fost pregătită pentru că am avut foarte multe probleme în ultima perioadă. Nu vreau să găsesc scuze, dar din cauza răcelii, din cauza problemelor cu stomacul dinainte să plec, tendonul, toate la un loc nu m-au lăsat să fac ceea ce puteam pe teren. Nu vreau să-mi găsesc scuze, trebuie să-mi revin. O să stau mai mult în casă până o să mă acomodez cu frigul de afară”, a declarat tenismena constănțeană.

Sportiva în vârstă de 24 de ani a recunoscut că uneori fanii au dreptate când o critică. „Eu îi iubesc pe toţi. Se întâmplă să mă şi critice, au dreptate în multe chestii, probabil, dar ei nu ştiu tot ce se întâmplă în interiorul echipei mele. Nu sunt tot timpul sănătoasă ca să pot juca sută la sută. Le mulţumesc celor care mă susţin chiar dacă pierd. În tenis nu se poate termina egal, aşa că cineva trebuie să piardă. În unele meciuri sunt eu, în altele e adversara. Aşa că merg înainte şi sper să am parte şi de susţinerea lor în continuare”, a explicat Halep, care nu se teme de o eventuală cădere în clasamentul WTA: „Nu mi-e teamă, vreau doar să-mi revin, să fiu sănătoasă şi să joc ceea ce ştiu şi ceea ce pot în mod normal. Or să vină şi punctele, or să vină şi turneele bine jucate. Simt că am şansa mea, dar nu vreau să mă gândesc la nimic prea mare”. Constănțeanca a anunțat că nici nu se gândeşte să renunţe la tehnicianul australian, chiar dacă a fost eliminată în prima fază la Melbourne.

OPTIMISTĂ ÎNAINTE DE FED CUP

După câteva zile libere, Halep va relua pregătirile cu gândul la meciul din Fed Cup dintre România și Cehia, programat pe 6 și 7 februarie, la Cluj. „Nu este uşor în Fed Cup, dar poate o să ne revenim complet şi o să facem o treabă foarte bună acolo. Sunt foarte motivată, îmi doresc mult să merg şi să joc bine. Chiar cred că o să mă ajute meciurile de la Fed Cup şi sper să ne calificăm. Cred că avem o şansă, pentru că nici cehoaicele nu sunt într-o formă foarte bună. Abia aştept să mergem la Cluj, nu am fost niciodată şi am auzit că şi sala este superbă. Este un eveniment foarte mare pentru noi, pentru că suntem în sferturi deja și luptăm pentru un loc cât mai sus în clasamentul Fed Cup. Întâlnim o echipă foarte puternică, cu experienţă, dar mie nu mi-e teamă şi nici fetele nu simt acest lucru. O să ne motivăm una pe alta ca să dăm tot ce putem. Este o presiune, deoarece este un eveniment mare pentru ţara noastră, dar m-am obişnuit să simt presiunea şi încerc să joc şi cu ea”, a spus constănțeanca.

