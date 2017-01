Simona Halep, sub presiune la US Open

Calificată în turul secund al ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open, după un meci neașteptat de greu cu Danielle Rose Collins, care nici măcar nu este clasată în ierarhia WTA, Simona Halep a recunoscut că nu a făcut o partidă prea reușită în victoria cu scorul de 6-7 (2/7), 6-1 și 6-2. „A fost un meci dificil, am început un pic nervoasă, cu emoţiile care sunt mereu în primul tur la un turneu, iar adversara a jucat foarte bine. Este tânără, motivată, vine de la colegiu şi n-a avut nimic de pierdut. Am încercat să fac tot ce pot pe teren şi de aceea, probabil, am şi câştigat. Am învăţat că trebuie să lupt până la ultima minge şi să am încredere că pot câştiga meciul chiar dacă am pierdut primul set”, a declarat tenismena constănțeană, care a mărturisit că nici nu ştia cum arată adversara ei, deoarece a văzut-o prima oară pe teren. Întrebată dacă a intrat în panică vreun moment şi dacă s-a gândit că ar putea pierde, sportiva în vârstă de 22 de ani a răspuns: „Nu am intrat în panică, doar că la ultimul ghem al primului set am dorit să arunc mingea în afara terenului pentru că mi s-a părut că este incredibil de dificil pentru mine. După aceea, am mers la toaletă, mi-am zis nu am nimic de pierdut şi am jucat bine”. De partea cealaltă, americanca în vârstă de 20 de ani s-a declarat mulțumită că a avut ocazia să joace împotriva uneia dintre cele mai bune jucătoare din lume: „A fost o experienţă incredibilă. Halep este o jucătoare extraordinară, cu multe victorii la activ și m-am bucurat de această experienţă, dar ea este peste nivelul meu”.

Desemnată pentru prima oară favorită nr. 2 la câștigarea unui trofeu de Grand Slam, Halep a recunoscut că a simțit presiunea locului secund ocupat în ierarhia mondială. „Nu este uşor să ocupi locul secund în lume şi să participi la un turneu de Grand Slam ca favorită a doua. Toată lumea îmi spune că am şanse să câştig acest titlu, dar sunt încă departe şi trebuie să acord atenţie fiecărui meci în parte”, a explicat constănțeanca. În turul secund, Halep va da piept cu slovaca Jana Cepelova (65 WTA), care a învins-o în runda inaugurală, cu scorul de 2-6, 7-5, 6-1, pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania, locul 62 WTA). „O ştiu, a avut un an bun, am văzut-o când a câştigat finala la Charleston și cred că va fi un meci dificil, dar intenţionez să mă pregătesc la fel de bine şi să-l câştig”, a adăugat Halep.

ALTE DOUĂ SUCCESE. Și celelalte românce care au intrat pe teren în prima zi a turneului au reușit să se califice în turul secund. Astfel, Irina-Camelia Begu, locul 61 WTA, a învins-o în runda inaugurală, cu scorul de 7-6 (4), 6-3, după o oră şi 40 de minute, pe Silvia Soler-Espinosa (Spania), locul 70 WTA, şi va juca, în runda următoare, cu Roberta Vinci (Italia), cap de serie nr. 28 şi poziţia 30 în clasamentul mondial. Alexandra Dulgheru, poziţia 95 în ierarhia mondială, a trecut în primul tur, cu scorul de 6-3, 6-4, după o oră şi 30 de minute, de Kristyna Pliskova (Cehia), poziţia 92 în ierarhia mondială, şi o va întâlni, în turul doi, pe Maria Şarapova (Rusia), a cincea favorită a competiţiei şi locul 6 WTA. „N-am absolut nicio presiune. Am jucat de două ori, mi-a plăcut să joc cu ea, să văd cum se simte mingea ei în teren și n-am absolut nimic ce pierde”, a spus Dulgheru. Prin prezența în turul secund, Begu și Dulgheru și-au asigurat 60.420 de dolari şi 70 de puncte WTA.

TECĂU JOACĂ ȘI LA DUBLU MIXT. Tenismanul constănțean Horia Tecău va face pereche cu Lucie Hradecka (Cehia) în proba de dublu mixt de la US Open. Cei doi au fost desemnați favoriți nr. 5 și vor întâlni, în runda inaugurală, cuplul alcătuit din Hao-Ching Chan (Taiwan) și Max Mirnîi (Belarus), care au jucat în acest an finala turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Tot în proba de dublu mixt de la US Open, perechea alcătuită din Florin Mergea și Elina Svitolina (Ucraina) va juca, în primul tur, împotriva cuplului format din Casey Dellacqua (Australia) și Jamie Murray (Marea Britanie).