Simona Halep, tenismena cu cel mai mare progres în 2013

La capătul unei sezon senzaţional, pe parcursul căruia a câştigat şase turnee WTA, la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria), New Haven (SUA), Moscova (Rusia) şi Sofia (Bulgaria), Simona Halep a primit una dintre cele mai importante distincţii oferite de WTA. Astfel, tenismena constănţeană a fost desemnată ieri, de către forul mondial, jucătoarea cu cel mai mare progres în 2013, câştigând astfel lupta cu celelalte sportive nominalizate, americanca Sloane Stephens, aflată pe locul 12 în clasamentul mondial, care a fost semifinalistă la Australian Open, dar nu a câştigat niciun titlu în acest an, şi sportiva spaniolă Carla Suarez Navarro, locul 17 WTA, care a jucat două finale WTA în acest an, la Estoril şi Acapulco, ambele pierdute. Unul dintre atuurile româncei în vârstă de 22 de ani a fost ascensiunea spectaculoasă din clasamentul WTA, ea urcând până pe locul 11 după ce a început anul pe locul 47.

„Totul a început cu un parcurs incredibil la Roma, iar acum, şase luni mai târziu, ea se află pe punctul de a ajunge în Top 10 - Simona Halep este Most Improved Player of the Year”, a notat site-ul WTA, adăugând că printre “victimele” Simonei Halep în acest an se numără nume importante din tenisul mondial, printre care Svetlana Kuzneţova, Agnieszka Radwanska, Roberta Vinci şi Jelena Jankovic. „Au urmat şase luni de progres. Dacă luăm în considerare şi parcursul de la Roma, Halep a avut un palmares de 43 partide câştigate şi doar opt pierdute la ultimele 14 turnee, câştigând primele ei şase titluri WTA, la Nürnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, şi încheind pe locul 11 în clasamentul de la 4 noiembrie”, a adăugat WTA.

Constănţeanca este a doua româncă din istorie care primeşte această distincţie, după Virginia Ruzici, care a reuşit aceeaşi performanţă în 1978, anul când a câştigat turneul de la Roland Garros. Pe listă se află nume mari ale tenisului mondial, printre care Serena Williams, Maria Şarapova, Justine Henin, Martina Hingis, Monica Seles, Steffi Graf, Arantxa Sanchez-Vicario, Monica Seles sau Mary Pierce. „Sper ca anul viitor să joc la fel de bine ca în 2013 şi să încep cu dreptul la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al sezonului”, a spus Halep.

APROAPE DE TOP 10 WTA. Forul mondial reaminteşte că Halep are şanse mari să urce în primele zece jucătoare din lume la începutul anului viitor. “La Australian Open, toţi ochii vor fi aţintiţi asupra lui Halep, mai ales că doar câteva sute de puncte o despart de primele zece locuri din clasamentul mondial. Ţinând cont de faptul că în primele patru luni ale anului nu are prea multe puncte de apărat, românca are şanse mari să fie următoarea jucătoare care intră în premieră în Top 10”, a explicat site-ul WTA. Dacă va reuşi această performanţă, constănţeanca va intra într-un club select, în care se află doar două românce, Irina Spîrlea (nr. 7 WTA în 1997) şi Virginia Ruzici (nr. 8 WTA în 1979).