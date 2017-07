Simona Halep va deveni jucătoarea în activitate cu cele mai multe săptămâni în Top 10 WTA

Tenismena constănţeană Simona Halep, ocupanta locului secund în clasamentul WTA, va deveni, după turneul de la Wimbledon, tenismena aflată în activitate cu cele mai multe săptămâni consecutive între primele zece clasate, a anunţat, duminică, site-ul wtatennis.com.

La finalul turneului de la All England Club, Serena Williams, fostul lider mondial, va ieşi din Top 10, iar Halep va deveni sportiva cu cele mai multe săptămâni consecutive între primele zece jucătoare, cu 182 de săptămâni. Halep a intrat pentru prima dată în Top 10 în ianuarie 2014 şi ajuns cel mai sus pe locul al doilea, poziţie pe care se află şi în prezent. Mai mult, de când a intrat în Top 5, românca a petrecut doar nouă săptămâni sub acest prag, una dintre ele chiar în acest an, înainte să câştige turneul de la Madrid.

Simona Halep preia astfel „moştenirea” Serenei Williams, care va ieşi din Top 10 după 276 de săptămâni de prezenţă. Tenismena americană se află între primele zece sportive ale tenisului mondial din aprilie 2012. Serena Williams este însărcinată şi nu a mai jucat din luna ianuarie a acestui an, după ce a câştigat Australian Open.

