Simona Halep va începe sezonul 2016 la Brisbane

Tenismena Simona Halep, locul 2 WTA, va începe sezonul 2016 în Australia, ţara natală a antrenorului ei, Darren Cahill, cu turneul „Brisbane International”, programat în perioada 3-9 ianuarie și dotat cu premii în valoare totală de 881.000 de dolari, constănțeanca renunţând să-şi apere titlul cucerit în acest an la Shenzhen, în China. Directorul turneului de la Brisbane, Cameron Pearson, a declarat că a convins-o pe Halep să participe la „Brisbane International” după ce i-a arătat imagini cu atmosfera din timpul competiţiei. „Simona a dorit să participe la turneul nostru după ce a văzut imaginile cu publicul de la ultima ediţie şi cu arena, pe care i le-am arătat. Nu ştiu dacă Darren are vreo influenţă în faptul că ea a ales un alt turneu australian, dar el este un fan al competiţiei noastre”, a precizat Pearson. La începutul acestui an, Halep a evoluat la un singur turneu WTA înainte de Australian Open, cel de la Shenzen, pe care l-a câştigat.

Conform organizatorilor, la Brisbane, turneu din categoria Premier, şi-au mai anunţat participarea deţinătoarea trofeului, rusoaica Maria Şarapova, locul 4 WTA, spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA, germanca Angelique Kerber, locul 10 WTA, campioana din 2009, Victoria Azarenka, locul 22 WTA, elveţianca Timea Bacsinszky, locul 12 WTA, spaniola Carla Suarez Navarro, locul 13 WTA, şi italiencele Roberta Vinci, locul 15 WTA, şi Sara Errani, locul 20 WTA. Halep a evoluat o dată la Brisbane, în 2012, când a pierdut în primul tur, în faţa belgiencei Kim Clijsters, scor 1-6, 4-6. Programul constănțencei până la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, care va avea loc între 18 și 31 ianuarie, mai cuprinde o participare la turneul Premier de la Sydney, în perioada 10-15 ianuarie. Până atunci, Halep efectuează în această perioadă un stagiu de pregătire de trei săptămâni la Poiana Brașov, alături de antrenorul australian Darren Cahill.

