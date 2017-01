Simona Halep vizează prima poziţie WTA

După ce a devenit prima tenismenă din România prezentă în semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, constănţeanca Simona Halep a revenit vineri seară în ţară, fiind primită cu aplauze la Aeroportul “Henri Coandă”. Printre cei care au întâmpinat-o s-au aflat Alina Tecşor, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, şi Carmen Tocală, secretar de stat în MTS. „Mă bucur că lumea mă apreciază, mă ajută pentru dorinţa de a face rezultate. Sper să nu-i dezamăgesc niciodată”, a spus Halep, adăugând că îşi doreşte foarte mult să ajungă şi mai sus în tenis: „A fost un pic de ghinion în timpul meciului din semifinale că am făcut entorsă. Nu este foarte grav, dar o să am timp să mă recuperez și să joc la turneul de la Bucureşti. A fost un rezultat frumos, mă bucur că am apucat să joc spre final şi pe iarbă. M-a marcat un pic accidentarea, pentru că nu am mai putut să servesc, să împing în picior, nu am mai putut sa fiu relaxată şi n-am putut să mă opresc la anumite mingi. M-a încurcat, dar nu vreau să dau vina pe accidentare. Bouchard m-a bătut, a fost mai bună, dar merg mai departe. Îmi doresc foarte mult să ajung şi mai sus în tenis, o să muncesc zi de zi şi încerc să fac tot ceea ce pot pentru a câştiga meciuri. Am fost tristă că am avut o înfrângere, dar nu că s-a terminat turneul, pentru că a fost un rezultat bun. Îmi doresc să ajung numărul 1”.

JOACĂ MIERCURI LA BUCUREŞTI. În ciuda accidentării de la Wimbledon, sportiva în vârstă de 22 de ani şi-a propus să câştige prima ediţie a turneului BRD Bucharest Open, care debutează astăzi, la Arenele BNR din Bucureşti. „Acest turneu de la Bucureşti înseamnă mult, pentru că este primul de la noi din ţară. Mi-am dorit foarte mult să joc. Sper să fiu sută la sută miercuri şi voi da tot ce pot să ajung spre final. Îmi doresc foarte mult să câştig. Este greu, pentru că vin de pe iarbă şi sper să mă acomodez foarte repede”, a explicat Halep. Principală favorită la Bucureşti, constănţeanca o va întâlni miercuri, în primul tur, pe Kristina Mladenovic (Franţa), locul 107 WTA. Cele două sportive s-au mai întâlnit în primul tur al turneului de la Paris din acest an, când Mladenovic s-a impus cu scorul de 7-6, 6-4. Ieri, Halep a participat la Kids Day, eveniment organizat în cadrul turneului internaţional BRD Bucharest Open 2014. Finalista de la Roland Garros şi semifinalista de la Wimbledon a schimbat câteva mingi, pe terenul central de la Arenele BNR, cu viitorii campioni ai sportului alb. La eveniment au mai participat jucătoarele Alexandra Cadanţu şi Monica Niculescu.