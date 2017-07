Simona Halep vrea să ajungă... cât mai sus la Wimbledon

Învingătoare miercuri seară în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, 7-5, 6-3 cu Beatriz Haddad Maia (Brazilia, locul 96 WTA), constănţeanca Simona Halep, aflată pe poziția a doua în ierarhia WTA şi considerată a doua favorită la câştigarea trofeului la All England Club, s-a declarat mulțumită după succesul care i-a asigurat prezența în 16-imile de finală. „A fost foarte greu. A lovit foarte puternic, lovitura de stânga nu-i uşoară de returnat, iar pe iarbă e mult mai dificil. Dar am reuşit să stau foarte jos pe picioare, să o împing foarte în spate, să-i iau din timp şi să domin meciul cât pot de mult. Cred că a fost un nivel bun de tenis. Nu m-am panicat, am aşteptat să îmi găsesc ritmul”, a considerat Halep.

În turul al treilea, Halep o va înfrunta vineri pe Shuai Peng (China, 37 WTA), o adversară incomodă. „Da, ştiu că dă cu două mâini şi forehand-ul, şi reverul, şi destul de drept. Va trebui să stau tot aşa jos, să am încredere şi să stau minge cu minge. Dacă stau acolo concentrată, pot să fac ceva”, a declarat Halep, care este pregătită pentru un parcurs cât mai lung la actuala ediție a turneului de la Wimbledon: „Sunt aici și încerc să îmi ofer încă o șansă, să merg până la capăt în acest turneu”. Tenismena constănțeană a disputat o semifinală la Wimbledon, în 2014, iar anul trecut a ajuns până în sferturile de finală ale turneului londonez.

Joi, după ora 16.00, Sorana Cîrstea (locul 62 WTA) o va întâlni pe americanca Bethanie Mattek-Sands (103 WTA), tenismena noastră având prima șansă în lupta pentru calificarea în 16-imile de finală.

Tot joi, după ora 18.30, la dublu masculin, vor juca şi Florin Mergea şi Aisam Ul-Haq Qureshi (Pakistan), favoriți numărul 14, împotriva dublului Martin Klizan (Slovacia) / Dmitri Tursunov (Rusia).

Turneul de la Wimbledon se desfășoară în perioada 3-16 iulie, fiind dotat cu premii în valoare totală de 31,6 milioane de lire sterline.

Citește și:

Încă o victorie în două seturi pentru Halep la Wimbledon

Irina Begu a pierdut în turul secund la Wimbledon

Patru tenismene tricolore în turul al doilea la Wimbledon

Halep, start perfect în al treilea turneu de Grand Slam al anului

Halep a coborât pe locul 2 în clasamentul „Race to Singapore”