Simona Halep vrea să-şi cumpere o casă

Jucătoarea de tenis Simona Halep le-a spus jurnaliştilor după ce a câştigat turneul de la Dubai că se gândeşte să-şi cumpere o casă atunci când va ajunge în România, dar nu va rata o scurtă repriză de "shopping" într-un mall din Emirate, informează site-ul oficial al WTA. Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 1, a câştigat al zecelea trofeu din carieră, al doilea de categorie Premier 5, după ce a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 7-6 (4), pe jucătoarea cehă Karolina Pliskova, locul 18 WTA şi cap de serie numărul 17, în finala turneului de la Dubai. Premiul pentru triumful de la Dubai este de 456.000 de dolari, iar Halep a fost întrebată ce-şi va oferi după această victorie. "Bună întrebare. Am multe lucruri în minte, dar nu ştiu ce o să aleg. Sigur voi merge un pic la mall pentru a-mi cumăra ceva, dar nu foarte mare. Când voi ajunge acasă, mă voi uita, cred, după o casă", a răspuns jucătoarea de 23 de ani. Halep a postat şi un mesaj pe Facebook, în care mulţumeşte echipei de recuperare fizică de la Football Medicine, care lucrează şi cu gruparea Al Ahli Dubai. "Sunt foarte bucuroasă că am câștigat acest turneu, mai ales că este al zecelea titlu. Sper să câștig cât mai multe! Am avut parte de un public deosebit și vreau să le mulțumesc tuturor pentru susținere! Vreau să mulțumesc foarte mult și echipei Football Medicine, lui Pedro, Paulo și Ruben, pentru tot sprijinul și ajutorul acordat săptămâna aceasta și pentru că au avut grijă să fiu aptă să pot duce la bun sfârșit acest turneu", a scris românca pe contul ei de Facebook. Simona Halep va evolua săptămâna viitoare la turneul de la Doha, unde este deţinătoarea trofeului.