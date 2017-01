Simona Halep: ”Sunt în cea mai bună formă”

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, astăzi, după ce s-a calificat în turul trei la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, că se află în cea mai bună formă şi se simte încrezătoare în forţele proprii. "Nu m-a afectat nimic azi, faţă de primul tur, care este dificil. Azi am jucat la un alt nivel, a fost mai uşor pentru mine. Ştiam că este o jucătoare cu lovituri puternice. Am încercat să lovesc bine mingile şi am servit bine. Sunt în cea mai bună formă, mă simt încrezătoare şi tot timpul când ajung în arenă am în minte că trebuie să câştig şi să lupt pentru fiecare meci", a spus Halep la Eurosport, după terminarea partidei. Simona Halep a afirmat că meciul contra reprezentantei ţării gazdă, Jarmila Gajdosova, a fost unul dificil, însă şi-a dorit să termine cât mai repede partida. "A fost un meci dificil. Trebuie să mă adaptez repede. A mers bine, am vrut să termin repede. Cred că am jucat bine astăzi. Am fost agresivă în joc şi concentrată pentru fiecare punct", a completat Halep. Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, astăzi, cu scorul de 6-2, 6-2, pe australianca Jarmila Gajdosova, locul 62 WTA, şi s-a calificat în turul 3 al Australian Open, primul Grand Slam al anului. Cu o evoluţie foarte bună, cu un serviciu precis, reuşind şapte aşi, sportiva română s-a impus în meciul disputat pe Rod Laver Arena, de la ora locală 23.40, o întâlnire care a durat 67 de minute. Pentru calificarea în turul trei la Australian Open, Halep va primi 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 97.500 de dolari australieni (80.000 de dolari americani). În faza următoare a competiţiei de la Melbourne, Halep o va întâlni pe americanca Bethanie Mattek-Sands, locul 258 WTA, care a învins-o în manşa secundă, cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (6), pe sportiva franceză Kristina Mladenovic, locul 71 WTA.