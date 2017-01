Simona Man, retrasă de la Turism, aruncată la Agricultură. S-o pricepe mai bine?

N-a fost bună la Turism, au trimis-o la Agricultură? Simona-Allice Man, preşedintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu, retrasă în urmă cu o săptămână de la conducerea Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), a fost numită, de premierul Victor Ponta, în funcţia de secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Ea a fost retrasă săptămâna trecută din ANT, imediat după ce a inspectat dacă litoralul este pregătit pentru sezonul estival, demiterea fiind cerută anterior de patronate. În acea zi, preşedintele ANT s-a aflat în staţiunea Mamaia, unde a arătat că litoralul românesc este pregătit pentru deschiderea sezonului estival, în timp ce hotelierii solicitau organelor de control să nu fie verificaţi în minivacanţa de 1 Mai. "Am venit astăzi aici tocmai pentru a vedea stadiul pregătirilor în vederea deschiderii sezonului estival. Până în acest moment, am făcut un scurt tur în Mamaia, iar de aici plecăm în sudul litoralului ca să vedem şi acolo stadiul pregătirilor. Ceea ce am văzut până acum ne-a încântat privirile, hotelurile sunt pregătite, chiar foarte pregătite să primească turiştii. Credem că va fi un sezon în care turiştii vor fi mulţumiţi de ceea ce le vor oferi aceste structuri turistice", a spus Simona Man într-o conferinţă de presă.

Virgil Stancu, reprezentantul Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc şi investitor pe litoral, a spus însă, la conferinţa de presă, că în sudul litoralului nici zece la sută din unităţi nu sunt pregătite să deschidă de 1 Mai şi a cerut ca hotelierii să nu mai fie obligaţi prin lege să-şi deschidă unităţile de la această dată. "Nu ne mai obligaţi să deschidem la 1 Mai, pentru că vă spun că în sudul litoralului nici 10 la sută din unităţi nu sunt pregătite să deschidă la 1 Mai, ne obligaţi prin lege să deschidem la 1 Mai printr-o lege neconstituţională", a afirmat Virgil Stancu, el menţionând că unităţile de cazare care nu au deschis la 1 Mai riscă să fie amendate de către ANT. În luna martie, reprezentanţii agenţiilor de turism şi hotelierilor de pe litoral au cerut demisia Simonei Man de la conducerea ANT, acuzând-o că blochează proiecte precum emiterea voucherelor de vacanţă şi aplicarea impozitului forfetar, aceasta răspunzând atunci că de vină este birocraţia. "Este incredibil cum Simona Man nu înţelege ce responsabilitate are. În ANT lucrurile merg prost, iar Autoritatea duce Guvernul în ilegalitate pentru că legea voucherelor de vacanţă, deşi intrată în vigoare la 1 ianuarie, nu se poate aplica. Din acest motiv, hotelierii au pierderi de milioane de lei", a declarat Alin Burcea, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT). El spune că Man refuză să semneze diverse proiecte, acestea rămânând blocate astfel, iar standurile României la târgurile internaţionale de turism se aprobă cu 24 de ore înaintea începerii evenimentului. "Cerem demisia doamnei Simona Man şi îl rugăm pe primul-ministru să numească în acest post un specialist adevărat, care să redreseze activitatea ANT", a adăugat Burcea.

Ca un exemplu în ce priveşte ANT sub conducerea Simonei Man, în urmă cu o săptămână, Mediafax a anunţat că telefoanele ANT au fost tăiate, angajaţii acesteia neputând fi contactaţi, cu o săptămână înaintea deschiderii sezonului pe litoral. Contactată pe telefonul mobil personal, Simona Man a declarat că telefoanele au fost întrerupte pentru că a expirat contractul semnat de ANT în urmă cu doi ani cu un operator de telefonie. Surse oficiale arătau că nu pot contacta telefonic ANT nici companiile care participă la licitaţii, nici hotelierii și nici agenţiile de turism, dacă au nevoie de asistenţă sau dacă întâmpină probleme. "Ca imagine, este dezastruos ce se întâmplă", au mai spus sursele.