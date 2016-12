Simonei Halep nu îi place să urmărească imagini video cu jocul adversarelor

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, ieri, după victoria cu Ţvetana Pironkova, din optimile de finală ale turneului de la Dubai, că nu îi place să urmărească imagini video cu jocul adversarelor şi că îşi stabileşte tactica în funcţie de recomandările antrenorului. "Antrenorul îmi va spune cum să joc din punct de vedere tactic şi care sunt cele mai bune lovituri ale adversarei sau să stau puţin în spate . În rest, mă pregătesc doar pentru ce am de făcut pe teren, ce este bine pentru mine ca să fiu agresivă. Depinde de adversară, dar în mod normal nu mă uit la imagini video. Nu îmi place, nu mă uit niciodată. Vorbesc doar cu antrenorul despre ce am de făcut pe teren. Vorbesc tot timpul cu el, îi spun părerea mea tot timpul, iar el mă ascultă, dar şi eu îl ascult pe el", a spus Halep. Simona Halep a afirmat că ştie destul de bine jocul Ekaterinei Makarova, adversara din sferturile de finală ale competiţiei din Emiratele Arabe Unite. "Ştiu că voi juca împotriva ei. Va fi un meci greu. O ştiu destul de bine, pentru că am jucat de câteva ori împotriva ei. În Australia a fost foarte dificil. Nu am putut să joc cel mai bun tenis al meu în acea zi, dar ea a fost mai bună decât mine atunci. Am şansa mea de a câştiga, dar mă aştept la un meci dificil, va trebui să alerg mult şi să fiu atentă, pentru că este stângace", a completat Halep. Ocupanta locului 4 în clasamentul WTA susţine că se simte bine când este încurajată de mulţi suporteri români. "Nu sunt surprinsă de numărul mare de fani români, pentru că aşa a fost şi la Doha anul trecut. Este plăcut să ai atâţia fani români care să te susţină. Înainte nu îmi imaginam că vor veni atât de mulţi oameni, dar este plăcut să joci şi te simţi ca acasă. Mă simt foarte bine pe teren cu ei alături", a adăugat Halep. Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 1, a învins-o, ieri, cu scorul de 6-4, 6-3, pe sportiva bulgară Ţvetana Pironkova (57 WTA) şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de categorie Premeir 5 de la Dubai.