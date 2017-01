“Simplu“ & Andra, “Rednex“ ft. “Ro-Mania“ şi “New Effect“ ft. Moni-K, descalificaţi de la Eurovision

Piesele "Dracula, My Love" - “Simplu“ & şi Andra, "Well-o-wee" - “Rednex“ ft. “Ro-Mania“ şi "Sinada" - “New Effect“ feat. Moni-K au fost eliminate din finala naţională Eurovision, în urma deciziei luate de o comisie convocată ieri, de TVR, pentru a analiza acuzaţiile de nerespectare a regulamentului concursului. Cele trei piese au fost scoase din concurs deoarece fragmente din acestea au fost difuzate anterior datei de 1 octombrie 2006, Decizia a aparţinut unei comisii formate din Dan Dediu (compozitor), Titus Andrei (realizator radio), Virgil Popescu (compozitor), Zoli Toth (interpret, membru al trupei “Sistem“ şi fost reprezentant al României la Eurovision) şi Andrei Kerestely (compozitor).

Piesa "Dracula, My Love" a fost descalificată deoarece un fragment din aceasta a fost prezentat la premiile MTV România din 2005. Un clip cu înregistrarea de la premiile MTV a fost postat pe site-ul YouTube. Pentru scoaterea acestei piese din concurs au fost înregistrate trei voturi pentru şi două voturi împotrivă. De asemenea, piesa "Well-o-wee" - “Rednex“ ft. “Ro-Mania“ a fost scoasă din concurs deoarece cuprindea un fragment dintr-o piesă înregistrată pe un album al formaţiei “Ro-Mania“, în 2001. Pentru scoaterea acestei piese din concurs au votat patru membri ai comisiei, iar unul s-a împotrivit. Piesa "Sinada" (compozitor: Bogdan Raul Vasile, textieri Bogdan Raul Vasile, Ionuţ Calara, George Lazăr, interpret “New Effect“ feat. Moni-K) a fost descalificată deoarece a fost difuzată înainte de 1 octombrie 2006 la un post de radio din Braşov. Toţi membrii comisiei au votat pentru scoaterea din concurs a acestei piese.

"Ne doare, ca organizatori, să avem o finală de doar nouă piese", a declarat Dan Manoliu, coordonatorul selecţiei naţionale pentru Eurovision. "Erau trei dintre cele mai bune, dar trebuie să ne supunem unui regulament", a adăugat el, referindu-se la piesele eliminate. Regulamentul selecţiei naţionale prevede că piesele participante trebuie să nu fi fost editate pe nici un suport audio sau video şi să nu fi fost difuzate pe nici un canal de radio sau televiziune, înainte de 1 octombrie 2006.

Comisia a analizat şi piesele "Liubi, Liubi, I Love You" (compozitor: Bogdan Marian Taşcău - Mister M, interpret: “Locomondo“) şi "Nu pot să uit" (compozitor Laurenţiu Duţă; textier Laurenţiu Duţă, Lazăr Cercel, interpret: Tibi Scobiola), asupra cărora planau acuzaţii de plagiat, dar a decis că acestea rămîn în finala de sîmbătă.

“Morandi“ & “Wassabi“ se retrag din concurs

Compozitorul Marius Moga a declarat că “Morandi“ & “Wassabi“ se vor retrage din finala naţională Eurovision, după ce o piesă compusă de el, "Dracula, My Love", interpretată de “Simplu“ şi Andra, a fost eliminată din concurs pentru că nu ar fi respectat regulamentul. Piesa care va ieşi din competiţie se intitulează "Crazy", compozitori fiind Marius Moga şi Andrei Ropcea, textul fiind semnat de Marius Moga. "Nu am ce comentarii să fac despre decizie. Le dorim distracţie plăcută în continuare", a spus Moga.

Astfel, pentru finala din 10 februarie, au rămas în concurs doar opt piese, în loc de 12: Nico - "Dulce-amăruie" (compozitor Costi Ioniţă, Marcel Prodan; textier Constantin Neguţu), “Trupa Veche“ - "Deci 20" (compozitor “Trupa Veche“; textier “Trupa Veche“), Marcel Pavel - "No podre vivir" (compozitor Daniel Alexandrescu, Marcel Pavel; textier Daniel Velasquez), “Desperado“ şi Tony Poptămaş - "Where Were You" (compozitori Sandy Deac, Kovacsz Laszlo; textieri Sandy Deac, Vlad Spătar, Ovidiu Buhătel, Tony Poptămaş), Tibi Scobiola - "Nu pot să uit" (compozitor Laurenţiu Duţă; textier Laurenţiu Duţă, Lazăr Cercel), “Locomondo“ - "Liubi, Liubi, I Love You" (compozitor Bogdan Marian Taşcău - Mister M; textieri Marian Bogdan Taşcău - Mister M, Vlad Creţu, Ghedi Kamara), Ionuţ Ungureanu (“Provincialii“) - "Time" (compozitor Eduard Cârcotă; textier Cristian Hrişcu Badea) şi “Desperado“ şi Tony Poptămaş - "European a Beautiful Sin" (compozitor Kovacsz Laszlo; textier Sandy Deac, Ovidiu Buhătel, Tony Poptămaş). Cîştigătorul selecţiei naţionale va reprezenta România la finala Eurovision din Helsinki, din luna mai.