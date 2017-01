Simply Red se retrage

Legendara trupă britanică Simply Red, unul dintre simbolurile muzicii pop din ultimii 25 de ani, va trage cortina, în decembrie, peste o carieră cu 1.100 de concerte, 55 de milioane de discuri vândute şi 30 de piese în topuri. Turneul de adio al grupului condus de Mick Hucknall se va încheia în decembrie, cu două concerte pe arena londoneză O2. Anul trecut, turneul de promovare a compilaţiei Greatest Hits a atras circa un milion de spectatori la concertele Simply Red. Trupa lui Hucknall a lansat numeroase hit-uri, printre care ”Stars”, ”Your Mirror”, ”Every Time We Say Goodbye”, ”Holding Back the Years” şi ”If You Don’t Know Me By Now”.