Simpozion internaţional la Constanţa

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) va primi, luni, vizita a peste 60 de specialişti de renume din domeniul arheologiei, epigrafiei şi numismaticii. Aceştia vor participa la simpozionul internaţional cu tema „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”, găzduit de instituţia de cultură. Deschiderea oficială a simpozionului este programată la ora 18.00.

„Oaspeţii” provin din universităţi şi instituţii de cercetare de tradiţie din Franţa, Germania, Statele Unite ale Americii, Turcia, Belgia, Rusia, Ucraina, Grecia, Austria, Italia, Spania şi Elveţia. România va fi reprezentată de specialişti din domeniul ştiinţelor istorice din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca şi, bineînţeles, Constanţa. Lucrările simpozionului, desfăşurate pe secţiuni, vor fi urmate de vizite de lucru la obiective arheologice din judeţ: Histria, Adamclisi, Albeşti şi Mangalia.

Manifestarea ştiinţifică de prestigiu, care se desfăşoară în perioada 8-12 iulie, este organizată de MINAC, în colaborare cu Academia Română - Filiala Iaşi, Waterloo Institute for Hellenistic Studies Ontario (Canada) şi Complexul Cultural „Callatis” din Mangalia.