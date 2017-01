08:56:31 / 23 Martie 2016

Simularea Bacalaureatului, dezastru național! - boala generalizata la nivel national. OARE NUMAI ELEVII SUNT DE VINA?

Nu este adevarat! Elevii, cel putin majoritatea lor, iau foarte in serios acest examen. Probabil ca de-a lungul anilor de liceu si chiar din gimnaziu s-au scarbit de atitudinea profesorilor care stiu ca au si painea si cutitul in mana lor si sunt extrem de aroganti, de multe ori gresesc in predare/corectare/comunicare cu elevul, dar nu recunosc niciodata, ba chiar devin extrem de ranchiunosi. La noi, scoala a devenit din ce in ce mai mult un fel de monstru cu mai multe capete. Daca elevii au un limbaj elevat - nu e bine e "prea ... prea", dac nu folosesc absolut toti termenii care fac obiectul unui subiect, iarasi nu e bine e "foarte .. foarte .. prost". As dori mai intai sa se lamureasca aceste cadre didactice si apoi sa reinvete sa predea/corecteze/comunice cu elevii. De ce credeti ca in ultimii ani de scoala numarul elevilor care participa la olimpiade este din ce in ce mai mic? Vedeti nedreptatile strigatoare la cer care se fac la toate aceste, in fiecar an, fara niciun pic de jena sau repercusiune. Daca greseste un cadru didactic - "vai, saracul! cate are pe cap si ce prost platit este", daca gresteste cel care de fapt are voie sa mai si greseasca, adica elevul, caci de aceea merge la scoala : sa invete cum este corect, atunci : aha! te-am prins, hotule, prostule, gata te tai acum cu nota proasta in catalog. Si de aici o intreaga suita de frustrari si de impresii "ca nu esti bun de nicmic, ca oricat te-ai stradui ti se vaneaza greselile, dar ce faci bine trece total neobservat pt ca nu esti cine trebuie sa fi". SCHIMATI CEVA, PORNITI CU MENTALITATEA/ATITUDINEA