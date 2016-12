Simulări şi la clasa a XI-a?

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, va propune ca, din 2014, simulările de Bac să fie introduse şi la clasa a XI-a, având în vedere experienţa simulărilor din acest an, dar şi rezultatele nesatisfăcătoare înregistrate la examenul propriu-zis din anii trecuţi. \"În acest sens, voi lansa foarte curând în dezbatere publică următoarele două noutăţi: simulările vor avea loc atât la clasa a XII-a, în luna martie, cât şi la clasa a XI-a, în luna mai. Practic, elevii care vor susţine examenul de Bac în 2015 vor trece prin două etape de simulări. În acest fel, se pot lua din timp măsuri pentru corectarea deficienţelor. În plus, elevii se vor obişnui cu rigorile examenului şi se vor mobiliza ceva mai devreme\", a declarat Remus Pricopie. A doua noutate anunţată de ministrul Pricopie vizează organizarea centralizată a simulărilor. \"Simulările vor fi organizate după un model centralizat, exact în aceleaşi condiţii în care se dau şi examenele. Astfel, putem avea o analiză mai bună a datelor, elevii vor fi sută la sută într-o situaţie de examen, iar evaluarea va fi unitară, la nivel naţional, nu fragmentată pe fiecare judeţ\", mai spune Pricopie. Apreciind că descentralizarea simulărilor pentru evaluarea naţională şi pentru bacalaureat \"are şi părţi bune, dar are şi părţi mai puţin bune\", ministrul Remus Pricopie a spus atunci că va propune colegilor din minister şi partenerilor sociali ca, \"începând cu anul şcolar următor, simulările să se facă exact în aceleaşi condiţii în care se dau şi examenele, respectiv Consiliul Naţional de Evaluare să gestioneze aceste simulări pentru a putea avea o analiză mai bună a datelor\". Pricopie şi-a exprimat şi teamă că subiectele pot fi mai uşoare sau mai grele, sau nu suficient de bine calibrate, în unele judeţe. Ministrul Educaţiei a mai spus că nu îl mulţumesc rezultatele de la simulări primite până în prezent, apreciind că elevii sunt \"pregătiţi destul de slab\". Simulările evaluării naţionale şi examenului de bacalaureat sunt descentralizate, fiecare inspectorat şcolar îşi stabileşte propriul calendar şi propria metodologie, acestea urmând să aibă loc până la sfârşitul lunii aprilie.