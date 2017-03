Simulările examenelor naționale se dau simultan

După ce a fost pusă în dezbatere publică, structura anului școlar 2017 - 2018 a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial. Școala va începe pe 11 septembrie, programul "Școala altfel" va fi ales de către unitatea de învățământ, iar simulările la examenele naționale se vor da concomitent. Potrivit unui ordin aprobat de ministrul Educației, simularea evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a și cea a examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a se vor da simultan și vor începe pe 13 martie cu proba scrisă la limba și literatura română. A doua zi, pe 14 martie, se va susține simularea la limba maternă pentru ambele examene naționale, urmând ca pe 15 martie, elevii de clasa aVIII-a să dea simularea la matematică, iar cei de a XII-a, pe cea la proba obligatorie, în funcție de profil, matematică sau istorie. Pe 17 martie, liceenii vor susține simularea la proba la alegere, iar pe 31 martie vor fi afișate rezultatele simulărilor.

Anul școlar 2017 - 2018 va avea 35 de săptămâni, adică 167 de zile lucrătoare. Pentru clasele terminale de liceu, anul are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie pe data de 25 mai 2018. Elevii care termină clasa a VIII-a vor aveam 34 de săptămâni de școală și vor termina pe data de 8 iunie 2018. Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 11 septembrie 2017-2 februarie 2018. În perioada 28 octombrie - 5 noiembrie 2017, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă va începe pe 23 decembrie iar cursurile se vor relua pe 15 ianuarie, urmând ca în intervalul 3 -11 februarie 2016 elevii să aibă vacanţă intersemestrială. Semestrul II are 17 săptămâni dispuse în perioada 12 februarie 2018 - 22 iunie2018. Vacanţa de primăvară va fi în intervalul 10-22 aprilie 2018, cursurile urmând să fie reluate pe 23 aprilie. Vacanţa de vară va fi în intervalul 16 iunie-9 septembrie.

Programul "Școala Altfel" se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017 - 31 mai 2018, pe o perioadă de cinci zile consecutive lucrătoare, iar unitatea de învățământ va decide planificarea ei. Școlile și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației, ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului.