Sindicalişti înlăturaţi de la masa negocierilor

O vorbă românească veche spune că „Unde nu este cap, e vai de picioare!”, iar guvernanţii portocalii ne-au arătat şi de ce: toate actele normative aprobate în timpul mandatelor lor (realizate fără consultarea partenerilor sociali şi fără o analiză temeinică a situaţiei din teren) au avut ca principală consecinţă crearea haosului în majoritatea sectoarelor din România (Educaţie, Sănătate, Muncă etc.). Printre legile care dau, acum, bătăi de cap românilor, se numără şi Legea dialogului social, care discriminează sindicatele cu un număr mai mic de membri. Mai exact, sindicatele care nu au pe liste jumătate plus unul din numărul total de angajaţi ai unei societăţi nu au niciun cuvânt de spus în faţa patronatelor. Aşa se face că, la nivelul companiei Rompetrol Rafinare Năvodari, din cele trei sindicate existente (Sindicatul Liber Vega, Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforma Industrială Midia Năvodari - SLPIMN - şi Sindicatul Petrochimistul), doar liderii Petrochimistul sunt chemaţi, în prezent, la negocierea Contractului colectiv de muncă pentru 2013. „Noi nu ştim ce anume se discută, care sunt prevederile noului contract, ce ne aşteaptă în noul an. Nu este normală o asemenea situaţie, pentru că şi drepturile membrilor noştri trebuie apărate, nu doar cele ale angajaţilor din sindicatul majoritar. Trebuie să fim informaţi cu privire la discuţiile purtate”, a declarat preşedintele SLPIMN, Vasile Pascu.

NEGOCIERI ÎN TOI La rândul său, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa (la care sunt afiliate SLPIMN şi Sindicatul Vega), Ion Caraignat, a declarat că acesta este un exemplu al dezavantajelor aduse de Legea dialogului social modificată de Guvernul Boc. „Este o lege a discriminării, care încalcă drepturile unei părţi a angajaţilor din cadrul unei societăţi”, a spus preşedintele Cartel Alfa. Pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la încălcarea dreptului lor de-a fi reprezentaţi la masa negocierilor, aproape 100 de sindicalişti ai SLPIMN şi ai Sindicatului Vega au ieşit, ieri, în stradă, pentru a protesta. Manifestările lor vor dura până pe 19 ianuarie şi vor avea loc în intervalul orar 13.30 - 14.30. În prezent, între conducerea Rompetrol şi reprezentanţii Sindicatului Petrochimistul se poartă negocieri privind Contractul colectiv de muncă pe 2013. Potrivit preşedintelului Petrochimistul, Petre Tancău, din cei aproape 2.400 de angajaţi ai celor două platforme Rompetrol de la Constanţa, 2.000 plătesc cotizaţia la organizaţia pe care o conduce. „Ne-am consultat cu membrii cu privire la declanşarea conflictului de muncă şi, din 1.500 de respondenţi, 1.078 au cerut acceptarea ofertei conducerii (prime de vacanţă în valoare de 2.000 de lei) şi încheierea contractului colectiv de muncă. Sperăm ca în cursul zilei de astăzi (ieri - n.r.) să semnăm documentul”, a declarat preşedintele Petrochimistul. Rompetrol a anunţat că este deschis dialogului cu angajaţii săi, \"în măsura în care cererile sunt în acord cu legislaţia în vigoare şi nu periclitează stabilitatea financiară sau operaţională a companiei\".