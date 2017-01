Românii care au lucrat o viaţă întreagă în condiţii speciale de muncă s-au trezit că au pierdut, în urma recalculării pensiilor, drepturile obţinute în subteran, la înălţime sau pe platformele petroliere. Au trecut 40 de ani pînă cînd autorităţile au înlăturat nedreptatea socială şi le-au recunoscut eforturile din perioadele lucrate, de luna viitoare, aproape două milioane de pensionari urmînd să primească venituri majorate. Pe lîngă pensionarii care au muncit în condiţii speciale în vremea regimului comunist, multe alte categorii sociale nu sînt nici acum plătite pe măsura muncii depuse. Iar încercarea autorităţilor de a scoate din schemă sute de mii de salariaţi pentru a nu-i încadra în condiţii speciale de muncă a stîrnit reacţia dură a sindicatelor. Potrivit preşedintelui Cartel Alfa, Bogdan Hossu, angajamentele asumate faţă de Uniunea Europeană spun că toate condiţiile deosebite de muncă ce corespund încadrării în grupa a II-a ar fi trebuit eliminate din această lună, însă conducerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF) a prelungit acest termen pînă la 31 decembrie 2008. "Sînt peste 400.000 de persoane care lucrează în condiţii deosebite, printre acestea numărîndu-se muncitorii din industria construcţiilor de maşini şi apărare, unde sînt noxe în exces, căldură, umiditate, praf şi zgomot. Multe din locurile de muncă în condiţii deosebite au fost transferate la cele normale, fără ca angajatorii să facă investiţii pentru ca slujbele să fie îmbunătăţite. Angajaţilor care muncesc un an în condiţii deosebite le este calculat un an şi trei luni la pensie, astfel că vor putea ieşi mai repede decât unul care lucrează în condiţii normale", a declarat Hossu. Liderul sindical apreciază că există locuri de muncă unde nu se vor putea transfera condiţiile deosebite la cele normale, iar Inspectoratele Teritoriale de Muncă nu îşi fac datoria, mai ales că amenzile pe care le aplică o dată pe an nu depăşesc 2.000 de lei. Sindicaliştii vor ca aceste condiţii deosebite să fie reevaluate anual, să se constate dacă angajatorul a făcut sau nu îmbunăţiri. De altfel, locurile de muncă încadrate la condiţii deosebite ar putea să dispară în următorii doi ani, MMSSF propunînd unele măsuri spre dezbatere publică pe site-ul instituţiei. Potrivit proiectului de act normativ, reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se acordă doar angajatorilor care prezintă un plan de prevenire şi protecţie, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii lucrătorilor.