Sindicaliştii cer salariul minim de 800 de lei

Reprezentanţii Confederaţiei Naţional Sindicale „Cartel Alfa” au declarat că salariul minim garantat în plată pentru 2012 ar trebui să fie de 800 de lei, având în vedere că evoluţia salariului mediu nu mai este cea din acordul tripartit din 2008 şi că trebuie realizate creşteri sustenabile, se arată într-o scrisoare trimisă, ieri, premierului Emil Boc şi membrilor Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social pentru a comunica punctul de vedere privind majorarea salariului minim pe economie garantat în plată. „Cartel Alfa” îşi argumentează punctul de vedere arătând că evoluţia productivităţii muncii, a inflaţiei şi salariului pe economie în perioada 2010 - 2011 indică un decalaj major între evoluţia salariului şi parametrii esenţiali: productivitatea muncii şi indicele preţurilor bunurilor de consum. De asemenea, salariul minim scăzut (îngheţat doi ani) nu a devenit, în opinia sindicaliştilor, decât un factor stimulativ al evaziunii fiscale (la gri sau la negru) pe piaţa muncii. „Menţinerea salariului minim scăzut şi a unui număr mare de salariaţi în jurul acestei valori au realizat performanţa ca numeroase persoane active (lucrători) să cadă sub incidenţa venitului minim garantat sau a altor ajutoare sociale. În ultimii doi ani, numărul de persoane active care pe de o parte plătesc taxe şi impozite, dar care sunt în acelaşi timp beneficiare ale unui ajutor de stat a crescut la 1.900.000 persoane. Am putea spune că este o formă de ajutor de stat, ţinând cont că Constituţia prevede asigurarea unui venit decent fiecărui cetăţean”, se mai arată în scrisoare. Premierul a transmis patronatelor şi sindicatelor că Guvernul analizează varianta creşterii salariului minim de la 670 lei la 700 lei, nivel maxim peste care nu poate trece în lipsa fondurilor bugetare, concomitent cu eliminarea impozitului pe venit pentru salarii între 700 lei şi 1.000 lei. În replică, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că Guvernul nu va lua nicio măsură legată de salariul minim dacă şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional în România, Jeffrey Franks, nu se va pronunţa în acest sens. „Trebuie să ai un minim de gândire economică. Dacă reduci contribuţiile de asigurări sociale cu 5% la angajator şi urci salariul minim la 800 lei, impactul pe buget este mai mic. Dar pentru asta trebuie să ai puţină minte economică. O creştere a salariului minim la 800 lei ar avea şi avantajul că ar aduce în zona fiscalizată o bună parte din munca la negru. Dar Guvernul actual nu are o gândire economică dacă nu vine Jeffrey Franks să îi spună ce să facă”, a declarat Ponta.