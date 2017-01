Sindicaliştii constănţeni pichetează Prefectura

După o jumătate de an de la protestele în cascadă ale sindicaliştilor din cele cinci mari confederaţii pe marginea salariului minim pe economie, apele se agită din nou în rîndul salariaţilor români. Nemulţumiţi că autorităţile nu şi-au respectat angajamentul din iarnă, acela de a creşte salariile la cel puţin 540 de lei de la 1 iulie, reprezentanţii Cartel Alfa, CNSLR-Frăţia şi BNS vor ieşi în stradă pentru a-şi cere drepturile. Sindicaliştii protestează astfel faţă de politica Executivului care, prin intermediul premierului Tăriceanu, a anunţat că o indexare din iulie nu este oportună în contextul în care ţinta de inflaţie era una condiţiile necesare pentru creşterea venitului minim. “Potrivit Hotărîrii de Guvern din 12 decembrie 2007, am convenit împreună cu sindicatele să creştem salariul minim de la 1 iulie în anumite condiţii: creşterea Produsului Intern Brut, creşterea productivităţii muncii şi menţinerea inflaţiei în limitele stabilite de BNR. Aplicarea acestei măsuri a fost condiţionată de cei trei parametri. Din păcate, Banca Naţională a anunţat că ţinta de inflaţie stabilită pentru acest an nu poate fi atinsă şi, în aceste condiţii, unul din parametrii conveniţi cu sindicatele nu a fost atins”, a explicat Tăriceanu. Dacă în 2007 sindicaliştii au organizat cîteva pichetări simbolice în faţa prefecturilor, anul acesta ei susţin că sînt decişi să meargă pînă în pînzele albe şi să determine Executivul să le acorde salariile cuvenite. Tonul protestelor va fi dat chiar astăzi, cînd membrii organizaţiei judeţene Cartel Alfa vor picheta sediul Prefecturii Constanţa. „Acţiunea de protest se va desfăşura în intervalul 9.00-10.00 şi va beneficia de prezenţa a peste 100 de salariaţi. Prin această manifestaţie vrem să ne arătăm indignarea faţă de refuzul Guvernul României de a creşte salariile, aşa cum a promis în decembrie 2007, dar vrem să ne exprimăm şi dezacordul faţă de politica socială a autorităţilor. Este inacceptabil că, deşi preţurile la gaze, energie şi utilităţi au crescut considerabil în ultimele şase luni, cei mai mulţi români trăiesc din salarii de mizerie”, a declarat preşedintele Cartel Alfa Constanţa, Ion Caraignat. Nici membrii CNSLR-Frăţia Constanţa nu vor sta prea departe de proteste astfel că, după depunerea actelor pentru obţinerea permisiunii de a picheta sediul Prefecturii, alţi 150 de sindicalişti vor protesta, pe 4 iulie, tot în intervalul 9.00-10.00, în faţa instituţiei Executivului în teritoriu. La acţiunea de protest de peste două zile vor participa şi 100 de membri ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare, afiliaţi la BNS Constanţa. “Sîntem mai degrabă obişnuiţi să mergem la proteste adevărate, cu defilări şi zeci de mii de oameni prezenţi, dar trebuie să ne mulţumim acum doar cu o pichetare. Cei 150 de sindicalişti vor protesta astfel în faţa Prefecturii, o instituţie care are mai mult rolul de fax între Constanţa şi Bucureşti. Data de 4 iulie nu a fost aleasă în mod întîmplător, întrucît este Ziua Naţionala a SUA şi vrem să le arătăm şi celor de peste Ocean cine conduce România. Nu am înţeles niciodată nesimţirea acestor guvernanţi de a promite o amărîtă de creştere a veniturilor cu 40 de lei, cînd ei şi-au luat angajamentul în faţa Europei de a le da românilor, din 2012, salarii de 600 de euro”, a comentat şi liderul CNSLR-Frăţia Constanţa. Marian Foca.