Sindicaliştii de la „Cantacuzino“, în a treia zi de proteste

Angajaţii Institutului „Cantacuzino“, aflaţi vineri în a treia zi de protest, reclamă faptul că, deşi nu sunt bani, se consumă curent ca să fie ţinute în frigider cele 400.000 de doze de vaccin antigripal expirat care le-au fost date în custodie de Ministerul Sănătăţii. "Sunt multe probleme la institut pentru care nimeni nu răspunde. Spre exemplu, noi ţinem în frigider 400.000 de doze de vaccin antigripal expirat. Am cerut aprobare de la Ministerul Sănătăţii să-l distrugem şi ni s-a spus că în evidenţele ministerului nu există acest vaccin. Puteţi face ce vreţi, ni s-a spus, dar aveţi grijă că este un proces care are ca obiect vaccinul antigripal produs în 2013. Ministerul Sănătăţii a făcut comanda pentru acest vaccin. ANM a spus că nu este conform şi nu a fost pus pe piaţă. Iar nouă ni s-a cerut să-l ţinem în custodie, în frigiderele institutului", a declarat vineri, liderul de sindicat al institutului, Monica Bălteanu. Potrivit ei, în contabilitatea Institutului „Cantacuzino“ nu există nicio factură pentru acest vaccin şi nici avizul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM) privind neconformitatea vaccinului expirat. "Nici nu ştiu ce să mai credem. În contabilitate nu avem nicio factură pentru vaccin. Nu avem, de asemenea, nici avizul de neconformitate al ANMDM. Mai mult, toată lumea vorbeşte despre datoriile către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dar ştergerea datoriilor către ANAF nu rezolvă problema, pentru că mai sunt şi alţi creditori, cum ar fi Avicola Mihăileşti, de unde am luat ouăle pentru vaccinul antigripal din 2013. De fapt, acum noi câştigăm câţiva bani, pe care ni-i ia ANAF, dar executarea ne-a fost cerută de Avicola Mihăileşti. Mai mult, nici cei 10 milioane de lei promişi de Guvern din fondul de rezervă, pentru realizarea vaccinului, nu se regăsesc în actele contabile ale Institutului „Cantacuzino“. Se poate spune că ne-au fost daţi doar verbal, şi nu real", a mai spus Bălteanu. Ea a precizat că au fost invitaţi la Guvern după şedinţa Executivului, dar până vineri nu au primit niciun document oficial în acest sens. "Până atunci, vom continua acţiunile de protest, de două zile mergem într-un marş al tăcerii în jurul institutului", a mai spus liderul sindical.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că reprezentanţii Institutului „Cantacuzino“ vor fi invitaţi miercuri la Guvern, pentru a discuta pe baza documentelor existente şi a situaţiei actuale.