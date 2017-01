Au trecut zece ani de la înfiinţarea Şantierului Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), însă cea mai importantă societate de construcţii şi reparaţii de nave din zona Mării Negre a devenit, în timp, o unitate dominată de convulsii sociale, şi nu imaginea României în sectorul european de profil. Luptele dintre tabăra sindicală pe de-o parte, şi administraţia societăţii româno - coreene, pe de alta, au ţinut an de an capul de afiş al ziarelor: proteste spontane, marşuri cu mii de oameni care au defilat pe străzile Mangaliei, greve generale cu întreruperea totală a lucrului, pierderi de milioane de dolari şi negocieri mediate de toate autorităţile statului. După ce muncitorii şi patronatul au bătut palma cu declaraţii sforăitoare privind îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de salarizare, adversarii nu au pierdut niciun prilej de a dezgropa, la momentul oportun, securea războiului. După aproape două luni de la încheierea celei mai lungi greve din istoria DMHI, "războiul de gherilă" dintre Sindicatul Liber "Navalistul" şi administraţie a ajuns, din nou, în instanţă. Patronatul nu a uitat dificultăţile prin care a trecut pe parcursul celor 22 de zile de grevă şi i-a intentat trei procese liderului sindical Florin Marian, unul dintre acestea pentru injurii, dar instanţa constănţeană a respins de fiecare dată acţiunea administraţiei. "Am cîştigat de fiecare dată, chiar şi atunci cînd sindicatul a fost acuzat pentru o aşa - zisă grevă ilegală în această primăvară. Cu toate că la nivel declarativ ne luăm în braţe, ne felicităm şi ne facem planuri despre creşterea competivităţii companiei, pe sub mese, fiecare încearcă să rupă picioarele celuilalt. Ultima mare problemă se referă la calculul indemnizaţiei de concediu de odihnă, mai ales că legea spune că o aceasta trebuie să fie egală cu salariul mediu primit cînd lucrau", a declarat Marian.

Liderul sindical a precizat că, deşi a încercat să prezinte o variantă acceptată de toţi salariaţii, aceea de a lua în calcul reţinerile mai mari din lunile anterioare grevei, conducerea companiei a refuzat categoric. Nici măcar noul Contract Colectiv de Muncă nu a reuşit să rezolve problemele celor 4.000 de navalişti din unitate, Marin Florian anunţînd că va acţiona administraţia companiei DMHI, pentru că refuză să reţină salariaţilor care nu sînt membri de sindicat contribuţiile legale. "În baza contractului încheiat luna trecută, se spune clar că muncitorii care nu au participat la greva generală să plătească o contribuţie lunară de de 0,6% din salariul brut. Adevărul este că au apărut mai multe voci care au contestat această sumă, însă toţi uită că majorarea salarială a fost posibilă datorită faptului că 2.500 de oameni au stat în incertitudine, fără bani şi siguranţa zilei de mîine, iar apoi au avut beneficii identice cu ceilalţi. Administraţia ne încurajează să negociem cu oamenii, deşi legea nu lasă loc de interpretări", a completat Florian. Chiar dacă prima înfăţişare la Tribunalul Constanţa este programtă pe 19 iulie, vicepreşedintele companiei, Eugen Pricopie, a refuzat să comenteze prea mult starea tensionată din curtea societăţii: "Dacă au făcut un astfel de lucru înseamnă că au profitat de un drept legal. Instanţa este cea care va face lumină în această problemă", a precizat Pricopie.