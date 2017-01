Sindicaliştii de la Şantierul Daewoo Mangalia, daţi în judecată de administraţie

Greva generală de la Şantierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) a intrat în cea de-a doua săptămînă, iar şansele ca starea conflictuală să fie dezamorsată s-au risipit, după ce conducerea societăţii a intentat un nou proces salariaţilor. Cei aproape 2.000 de sindicalişti din cadrul DMHI au fost acţionaţi în judecată pentru cuvintele jignitoare adresate personalului TESA. Potrivit preşedintelui Sindicatului Liber “Navalistul”, Marin Florian, protestele de pînă acum nu au convins conducerea societăţii, însă angajaţii au aplicat o nouă strategie. Aceştia au făcut chiar şi o horă pe muzică românească şi au cîntat refrenul unei cunoscute melodii portugheze care a făcut furori în urmă cu un an: “Larga, larga, desta mullher, larga“ (n.r. Îndepărtează-te, îndepărtează-te, de femeia aceasta, îndepărtează-te!). Salariaţii au pregătit chiar şi grătarele pentru mici şi s-au declarat decişi să rămînă, în continuare, în grevă generală. “După ce am fredonat refrenul “Larga, larga, desta mullher, larga”, conducerea societăţii a decis să nu mai negocieze nimic întrucît am folosit cuvinte obscene. Aceste versuri înseamnă altceva în limba portugheză şi au fost fredonate de toţi românii“, a declarat Marian. În replică, vicepreşedintele şantierului, Eugen Pricopie, a precizat că este inadmisibil ca salariaţii să adreseze cuvinte jignitoare la adresa celor care nu au aderat la greva generală. “Cît priveşte afirmaţiile preşedintelui Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, care a declarat că greva ar fi putut fi rezolvată pînă acum, dacă patronatul ar fi dat dovadă de un minim respect faţă de salariaţi, trebuie să precizăm că nu facem niciun fel de presiuni asupra angajaţilor. Sîntem deschişi, în continuare, la negocieri şi, mai mult, a pus la dispoziţia sindicatului situaţia financiară a companiei“, a declarat Pricopie.