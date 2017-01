Sindicaliştii din administraţie cer Guvernului stoparea angajărilor în sistem

Alianţa Sed Lex a solicitat Guvernului stoparea tuturor concursurilor pentru angajare în administraţia publică, precum şi reducerea numărului de angajaţi de la cabinetele demnitarilor, ca urmare a declaraţiilor miniştrilor Muncii şi Finanţelor privind reducerea personalului bugetar cu 10%. Sed Lex solicită, de asemenea, şi eliminarea din sistem a persoanelor care cumulează pensia cu salariul. Potrivit unui comunicat al Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor Sed Lex, sindicaliştii îşi exprimă îngrijorarea în urma declaraţiilor ministrului Varujan Vosganian, potrivit cărora, cheltuielile cu pregătirea profesională a bugetarilor cresc de trei ori de la an la an. “Aceşti reprezentanţi ai Guvernului par să nu cunoască realitatea din sistemul bugetar, luptele politice îndepărtîndu-i de programul de guvernare asumat, nefiind clar dacă sînt la putere sau în opoziţie. Programele de pregătire profesională despre care domnul ministru Varujan Vosganian spune că au caracter turistic se desfăşoară sub egida Institutului Naţional de Administraţie, condus de un reprezentant al Guvernului, care, dacă nu coordonează eficient şi legal această activitate, poate fi demis. Pe de altă parte, indemnizaţia de dispozitiv este acordată anumitor categorii de angajaţi prin ordin al ministrului Internelor şi Reformei Administrative, membru, de asemenea, al Guvernului în funcţiune\", se arată în comunicatul de presă. Reamintim că Varujan Vosganian a declarat miercuri, după şedinţa de Guvern, că va introduce în construcţia bugetară de anul viitor şi criterii de eficienţă pentru funcţionarii publici, criterii care să evalueze eficienţa muncii celor care lucrează în administraţie în funcţie de costuri. Vosganian a anunţat că peste 100.000 de posturi vacante din administraţia centrală şi locală ar putea fi desfiinţate, acesta fiind primul pas pentru reducerea cheltuielilor publice. “Cheltuielile cu fondurile de salarii s-au majorat de la 5,1% din PIB, în 2004, la 6,3% din PIB, în 2007. Asta s-a petrecut şi pe fondul creşterii numărului de salariaţi în anumite domenii, dar şi pe fondul unor revendicări salariale, unele dintre ele excesive\", a spus Vosganian, care a arătat că există posturi în exces, dovada fiind că multe nu sînt ocupate. De asemenea, Vosganian a mai spus că aplicarea măsurilor de eficientizare a activităţii funcţionarilor publici şi plata salariilor prin carduri ar putea genera economii de 500 milioane euro la buget, sumă care ar putea fi alocată proiectelor de investiţii. “Am dispus ca de luni să se facă audit în toate ministerele pentru a verifica indicatorii de eficienţă. Prin aplicarea măsurilor de eficientizare, plata salariilor prin carduri, precum şi prin altele, putem economisi cel puţin jumătate de miliard de euro, sume care vor fi utilizate pentru investiţii în 2008, pentru că 2008 trebuie să fie un an al dezvoltării\", a afirmat Vosganian. Ministrul Muncii, Paul Păcuraru, a declarat că intenţia Guvernului nu este aceea de a da afară personalul, ci de a acorda un fond de salarii care să acopere un număr de posturi. “Numărul de posturi depinde de fondul de salarizare. Mă bucur că a început această dezbatere, pentru că era necesară în România\", a spus Păcuraru.