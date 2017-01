Sindicaliştii din BCR nu mai fac grevă generală

Sindicaliştii şi salariaţii din BCR au decis, ieri, în mod surprinzător, să renunţe la greva generală pe termen nelimitat, anunţată atît de virulent luni. Motivul grevei este, potrivit declaraţiilor liderului Sindicatului Liber din BCR, Ciprian Ionescu, “creşterea salarială zero acceptată de managementul băncii pentru anul 2009 şi pierderea unor drepturi băneşti (prime de sărbători şi de vacanţă) din contractul colectiv de muncă pe 2008, expirat în prezent”. Salariaţii BCR cer o creştere salarială cumulată de 3% în noul an (adică 1% pentru cei aflaţi în inechitate salarială şi 2% pentru restul salariaţilor) şi menţinerea primelor de vacanţă şi de Paşte şi Crăciun. Managementul BCR a lovit sub centură salariaţii, legînd primele de un indicator al băncii, greu de atins (profitul total al instituţiei), iar rezultatul este adio prime! Pînă în prezent au avut loc şapte runde de negocieri între Federaţia Sindicatelor Independente (FSI) din bancă şi conducerea instuituţiei, însă toate au eşuat, ultima fiind cea de ieri şi neîncheiată cu o înţelegere finală. Contactat telefonic, liderul sindical Ciprian Ionescu a declarat că salariaţii doresc clarificări explicite din partea băncii asupra modului în care se vor acorda primele şi cer ca acestea să nu mai fie legate de indicatorul bancar greu de atins, “am reuşit să păstrăm contractul colectiv de muncă din 2008 şi în 2009”. “Pe de altă parte, administraţia este de acord cu plăţile compensatorii şi cu indexarea salariilor cu 50% în funcţie de inflaţie. Nu am primit însă niciun semnal în ceea ce priveşte majorările salariale\", a adăugat Ionescu. Referitor la concedierile din BCR, Ionescu a confirmat verbal că acestea se prelungesc şi în 2009, “după ce, anul trecut, au fost disponibilizate aproximativ 1.400 de persoane, în patru tranşe”. Făcînd un calcul din cifrele vehiculate de conducerea BCR, anul trecut activau 9.420 de salariaţi la finele lui noiembrie, iar planul de menţinere în plată pe noul an prevede 8.700 de salariaţi, conform declaraţiei vicepreşedintelui instituţiei bancare, Oana Petrescu. Să înţelegem că noul an aduce concedieri pentru alţi 700 de angajaţi ai BCR? Pînă la liniştirea apelor, BCR şi FSI au de traversat un proces la Tribunalul Bucureşti, în care mişcarea grevistă a fost contestată de managementul băncii. Procesul va începe mîine, 15 ianuarie. Reamintim că, la jumătatea lunii august 2008, angajaţii BCR s-au mai aflat în grevă, dar nu generală, ci japoneză, timp de trei zile.