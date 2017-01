Sindicaliştii din Îmbunătăţiri Funciare, în a treia zi de greva foamei

Criza nesoluţionată din agricultura românească i-a împins pe salariaţii din Îmbunătăţiri Funciare la gesturi extreme. Negocierile purtate de reprezentanţii Uniunii Sindicatelor din Îmbunătăţiri Funciare (USIF) cu conducerea Ministerului Agriculturii nu au dat rezultate, astfel că pichetarea de la începutul acestei luni a luat o formă radicală: 13 de oameni au intrat în greva foamei pe termen nelimitat. \"Sîntem în cea de-a doua zi de grevă a foamei, însă pînă în prezent nu există probleme de sănătate. Vrem să fim trataţi ca nişte oameni\", a declarat, ieri, preşedintele USIF, Vasilica Blebea. După ce au ridicat steagurile de pe gardurile sediului Ministerului Agriculturii, protestatarii au fost preluaţi de ambulanţă în vederea efecturii testelor de glicemie şi tensiune. Blebea apreciază că protestele vor putea fi soluţionate doar în momentul rezolvării revendicărilor: salarii, privatizarea unităţii şi deblocarea activităţii Societăţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (SNIF), dar şi menţinerea actualei conduceri. În replică, ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş, a precizat că prezenţa sindicaliştilor din Îmbunătăţiri Funciare în faţa sediului instituţiei este inutilă, întrucît el nu le poate rezolva cererile. Referindu-se la un eventual ordin privind administrarea specială, Decebal Traian Remeş a repetat că nu are dreptul, baza legală şi nici suficiente argumente pentru a semna acest document, fapt care ar presupune protejarea unei societăţi comerciale în faţa altora. \"Să înceapă cu discuţii şi apoi cu manifestări de stradă. Dînşii au început direct cu manifestări de stradă, nu mi-au cerut discuţii. În plus, SNIF nu ţine de Ministerul Agriculturii, drept urmare eu unul nu îi voi chema la discuţii\", a declarat Remeş. Totodată, ministrul Agriculturii a precizat că trebuie să fie convins prin documentaţie suplimentară din partea reprezentanţilor SNIF şi a altor instituţii implicate că intrarea sub administrare este o soluţie bună. \"Trebuie să mă convingă, nu să-mi ceară. Nu am toată documentaţia necesară pentru ca să fiu convins şi să iau o decizie responsabilă, cu conştiinţa împăcată\", a spus Remeş.