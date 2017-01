Sindicaliştii din învăţămînt îi acuză pe guvernanţi că dau ţepe oficiale

La rîndul lor, reprezentanţii Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN) au anunţat că vor începe procedurile legale pentru declanşarea grevei generale în învăţămînt. “Nu ştim cît de multe aţi înţeles din prima noastră ora de dirigenţie. Se pare că aveţi nevoie de mult mai multe ore de acest gen pentru a putea înţelege ce înseamnă să fii cadru didactic şi să lucrezi în condiţiile actuale. Sau poate că sînteţi mult prea îndoctrinaţi cu pregătirea discursurilor politice pe care le prezentaţi la fiecare apariţie publică, în ideea că veţi mai reuşi să amăgiţi în continuare salariaţii din educaţie. Pentru dumneavoastră sîntem doar nişte muncitori care trăim pe sub pămînt şi nu putem să recunoaştem minciuna pe care încercaţi să o implementaţi cu acte în regulă. Minciuna a devenit resursa principală, seva Puterii celor mai mulţi dintre dumneavoastră. Acţiunea noastră de protest a fost comparată cu cea a minerilor. Vă atragem atenţia ca nu am pus mîna pe bîte, nu am distrus clădiri şi nu am zvîntat în bătaie forţele de ordine. Poate de aceea, în prezent, salariul mediul lunar net al unui cadru didactic este 65% din cel cîştigat în extracţia şi prepararea cărbunelui? Întrebarea pe care ne-o tot adresam de şaisprezece ani este: Ce trebuie să facem pentru a trăi decent dintr-un salariu de cadru didactic? Sau trebuie să învăţăm şi noi de la mineri cum putem trăi ?”, se arată în scrisoarea deschisă a FEN. În continuare se arată că sindicatele din învăţămînt au încercat toate formele de protest: miting, pichetări, greve de avertisment, greva generală. De fiecare dată au fost trimise scrisori deschise, adresate atît ministrului Educaţiei, premierului, cît şi preşedintelui Traian Băsescu, însă sindicaliştii cred că aceste scrisori au fost citite doar de secretara cabinetului. “Nu găsim nicio explicaţie pentru declaraţia preşedintelui nostru, care a spus că se puteau găsi alte soluţii mai inteligente pentru această acţiune de protest. Unii au ales soluţia culesului de căpşuni în Spania. Asta doriţi? De ce, domnule Băsescu, vă este teamă că după această acţiune a noastră, membrii Consiliului European pentru Educaţie vor deschide mai bine ochii şi vor vedea situaţia sistemului educaţional din România, care tînjeşte după ajutor? Am ascultat declaraţia dumneavoastră, conform căreia sindicatele nu şi-au anunţat manifestaţia, iar punctul lor de vedere nu a fost foarte clar. Ne pare rău, însă poziţia dumneavoastră şi a Guvernului nu este foarte clară. Ce promiteţi şi ce faceţi?”, se mai arată în document care poartă semătura preşedintelui executive al FEN, prof. Marius Ovidiu Nistor.