Sindicaliştii DMHI condiţionează încheierea grevei

După mai multe runde de negocieri pe parcursul celor patru zile de grevă generală, sindicaliştii din cadrul Şantierului Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) pun condiţii pentru încheierea protestului. Muncitorii sînt hotărîţi să nu renunţe la grevă pînă cînd revendicările salariale nu le vor fi acceptate de conducerea companiei. Cu toate acestea, au acceptat o scădere cu 120 de lei din oferta iniţială de 520 de lei pentru fiecare salariat şi sînt dispuşi să primească majorări salariale şi în funcţie de calificarea personalului. Liderul Sindicatului "Navalistul", Marin Florian, susţine că solicitarea reprezintă încă o mînă întinsă pentru încheierea conflictului de muncă, în condiţiile în care administraţia societăţii "i-a pedepsit" pe salariaţi prin diminuarea cu 10 lei a ofertei iniţiale de 205 lei. "Cerem conducerii companiei împărţirea diferenţiată a veniturilor muncitorilor pe reţele de salarizare. Prin această măsură, angajaţii necalificaţi nu vor beneficia de o majorare substanţială a salariilor, creşterea fiind evidentă doar în cazul celor calificaţi. Se tot vehiculează pierderi zilnice de 250.000 de dolari, însă dacă am fi pus beţe-n roate societăţii, după cum s-a tot vorbit pînă acum, nu cred că le-ar fi convenit greva. Un calcul sumar arată că prin intermediul banilor pierduţi după numai o săptămînă de grevă putem asigura majorările salariale", a declarat Marin Florian. Sindicaliştii au solicitat o primă creştere salarială de 360 de lei de la 1 aprilie, plus 160 de lei din septembrie, pentru tot personalul din şantierul naval. În schimb, administraţia a oferit sindicaliştilor 205 de lei pe parcursul întregului an, ceea ce reprezintă o majorare de 23% în comparaţie cu salariile de anul trecut.

Vicepreşedintele DMHI, Eugen Pricopie, a afirmat că administraţia va analiza propunerea sindicatului pentru găsirea unei soluţii, însă suma oferită pînă acum nu poate fi suportată de companie, în caz contrar putîndu-se ajunge la faliment în următorii ani. "Nu vom renunţa la protestul nostru pînă cînd nu vom primi banii care ni se cuvin pentru condiţiile grele de muncă. Deja ne-am făcut o deviză - Ori la bal, ori la spital!, şi sîntem decişi să continuăm greva chiar dacă ar fi să stăm pînă la sfîrşitul anului. Am ajuns la concluzia că mai bine trimitem muncitorii în Franţa, pentru a lucra în ghetourile din Lyon cu 30 de euro pe zi, decît să îi ţinem ca pe nişte animale la Mangalia. Dacă administraţia va continua actuala politică, vom fi puşi în situaţia de a ne cerşi pîinea pe stradă", a încheiat Florian.