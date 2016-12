Sindicaliştii Oil Terminal protestează

Peste zece sindicalişti din cadrul companiei Oil Terminal din Constanţa au protestat ieri în faţa Ministerului Economiei, solicitând schimbarea din funcţie a directorului societăţii, Silviu Wagner, din cauza managementului defectuos şi a implicării acestuia în afaceri suspecte care sunt anchetate de procurorii DNA. Liderul sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe, a declarat că acţiunea de protest are avizele necesare pentru a se desfăşura zilnic, între orele 11.30 –13.30, atât săptămâna aceasta, cât şi cea viitoare. „Directorul Oil Terminal zice că încheie contracte, că umblă prin toate părţile pe afară, dar contracte ... pauză, în realitate. Şi am ajuns în situaţia de a nu avea de lucru. Pentru ca cei 1.200 de salariaţi ai societăţii să-şi poată desfăşura activitatea trebuie ca producţia să fie de cel puţin 400.000 de tone pe lună”, a spus preşedintele sindicatului Oil Terminal. O altă nemulţumire a salariaţilor este, potrivit lui Aurel Gheorghe, implicarea managerului general în „afaceri dubioase”. „Directorul este implicat în afaceri dubioase cercetate de DNA. Una se referă la vânzarea reziduurilor petroliere ale Oil Terminal către diverse firme, dosarul în acest caz fiind în faza de instanţă de judecată, în care este anchetat şi consilierul domnului Wagner, Ene Ştefan. Directorul zicea că el este chemat la DNA doar în calitate de martor”, a declarat Aurel Gheorghe. În replică, managerul general Silviu Wagner a declarat că demisia sa este cerută doar de cinci lideri sindicali, nicidecum de membrii sindicatului Oil Terminal. „Cei cinci lideri sindicali cer demisia mea din motive personale, care nu au nicio legătură cu activitatea societăţii. Ei nu reprezintă opinia membrilor de sindicat. Unul dintre motivele pentru care nu mă mai vor la conducerea Oil Terminal este pentru că am refuzat să mai plătesc acţiunile sindicale din banii acţionarilor. Potrivit noii Legi a Dialogului Social, salariile liderilor de sindicat sunt plătite din fondurile sindicatului, nu din banii acţionarilor”, a declarat Silviu Wagner. El a adăugat că un alt motiv pentru care liderii sindicali doresc înlocuirea sa îl reprezintă faptul că a respins cererea lor de a lua parte la activitatea managerială.