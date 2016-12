Sindicaliştii Rodipet dau în judecată firma care i-a preluat în 2003

Aproximativ 150 de salariaţi ai fostei societăţi Rodipet au pichetat, ieri, sediul Guvernului, nemulţumiţi că nu şi-au mai primit salariile de şase luni şi intenţionează să dea în judecată firma care a preluat societatea în 2003, deoarece nu şi-a respectat prevederile din contractul de privatizare. Cei 1.800 de salariaţi ai Rodipet, membri ai Sindicatului Difuzorilor de Presă din societate, spun că nu au mai primit bonurile de masă din ianuarie 2009 şi salariile din iunie. Potrivit acestora, cărţile lor de muncă au fost întrerupte de aproximativ doi ani, astfel că angajaţilor nu le-au mai fost plătite toate drepturile de care ar fi trebuit să beneficieze şi vor fi afectaţi când se vor pensiona. Preşedintele Sindicatului Difuzorilor de Presă din Rodipet, Daniel Bujor, a declarat că, dacă Guvernul nu va soluţiona aceste probleme, angajaţii vor da în judecată firma Magnar Two, care a preluat Rodipet în 2003 şi este posibil să se ajungă şi la grevă. Liderul sindical a spus că au depus, joi, un memoriu la Guvern şi aşteaptă ca Executivul, împreună cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), să rezolve problemele. Sindicaliştii sunt, de asemenea, nemulţumiţi de lipsa unor răspunsuri \"clare\" din partea AVAS cu privire la perspectiva societăţii. Angajaţi ai Rodipet l-au aşteptat, miercuri dimineaţă, pe preşedintele Traian Băsescu, la ieşirea la un interviu, pentru a-i relata că nu şi-au mai primit salariile din luna iunie şi pentru a reclama că toate activităţile Rodipet au fost externalizate. Înainte de privatizare, Rodipet avea 3.400 de salariaţi. Distribuitorul de presă Network Press Concept, fost Rodipet, a intrat în insolvenţă, anunţa, în urmă cu două săptămâni, AVAS, acţionarul majoritar al firmei. Autoritatea preciza, într-un comunicat, că a fost informată cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei pentru Network Press Concept de către conducerea companiei, după de Tribunalul Bucureşti a admis cererea Amo Prodpress. AVAS a intrat cu drepturi depline în societate la 28 octombrie, când a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor, în urma căreia a fost numit Consiliul de Administraţie şi, ulterior, directorul general al companiei. AVAS a redevenit în iulie acţionarul majoritar al distribuitorului de presă, preluând 51% din capitalul Network Press Concept, în baza unei decizii a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Fostul preşedinte al AVAS Mircea Ursache a declarat în luna martie că Rodipet va reveni în proprietatea statului, din cauza neîndeplinirii prevederilor din contractul de privatizare de către cumpărător, firma Magnar Two, care a respins acuzaţiile şi a solicitat AVAS încheierea procesului de monitorizare. Rodipet Bucureşti a fost privatizată în anul 2003, când Magnar Two a preluat integral firma.