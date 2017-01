Sindicaliştii se pregătesc de proteste pentru salariul minim

Liderii celor trei mari confederaţii naţionale - Blocul Naţional Sindical (BNS), CNSLR - Frăţia şi “Cartel Alfa” - ameninţă cu ample manifestaţii de stradă dacă Executivul va refuza să crească, începînd cu 1 iulie, salariul minim brut de la 500 la 540 de lei. „Vom avea o vară fierbinte, cu mişcări sindicale şi proteste. Nu vom accepta, în niciun caz, ca Executivul să amîne creşterea salariului minim la 540 de lei, de la 1 iulie, aşa cum am convenit încă de anul trecut”, a declarat preşedintele “Cartel Alfa”, Bogdan Hossu. Acesta susţine că este “inadmisibil” ca salariaţii să accepte acastă decizie, în condiţiile în care “productivitatea muncii a crescut cu peste 10 procente în 2008, iar PIB-ul pe cap de locuitor a depăşit cu peste 3 puncte procentuale prognoza făcută la începutul anului”. Hossu a adăugat că după discuţiile pe care le va avea în cursul săptămînii viitoare cu ministrul Muncii, Paul Păcuraru, va hotărî, împreună cu celelalte confederaţii sindicale, data la care vor fi declanşate protestele de stradă. La rîndul său preşedintele CNSLR - Frăţia, Marius Petcu, a anunţat că sindicaliştii se pregătesc să iasă în stradă pentru că nu concep ca salariul minim să fie “îngheţat” în acest an la valoarea de 500 de lei. “Este o lovitură sub centură. Vom avea mişcări sindicale de amploare în această vară, pentru că este inadmisibil ca economia să crească şi acest lucru să nu se vadă şi în buzunarele oamenilor”, a explicat Petcu. Liderul CNSLR - Frăţia a adăugat însă că ar fi de acord cu o amînare a datei intrării în vigoare a creşterii salariului minim, pînă la data de 1 octombrie, doar în condiţiile în care Guvernul va accepta ca salariul minim să depăşească 700 de lei. Reprezentanţii BNS au anunţat că vor organiza mişcări de protest la începutul lunii septembrie, pentru a-şi exprima nemulţumirile faţă de creşterea preţurilor şi plafonarea salariilor. “Ştiam de această decizie încă de la începutul lunii, însă ţin să le amintesc că nu creşterea salariilor duce la sporirea infllaţiei, ci preţurile produselor energetice. Executivul nu a reuşit să ţină în frîu creştera preţurilor la alimente şi a combustibilului, şi acum se răzbună pe salariaţi plafonînd salariile”, a comentat liderul BNS, Dumitru Costin. Acesta consideră că Ministerul Muncii este “principalul vinovat pentru îngheţarea salariilor, pentru că nu a dorit să modifice politica salarială din sectorul public, astfel încît salariul de bază să reprezinte 80% din totalul veniturile unui angajat”. Dumitru Costin a explicat că diminuarea stimulentelor acordate salariaţilor la maxim 15-20% ar fi putut duce la creşterea salariului minim la cel puţin 700 de lei.