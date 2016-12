Sindicaliștii vor ședință pentru dezbaterea proiectului privind executarea pedepselor

Sindicatul Penitenciarului Gherla, judeţul Cluj, a cerut miercuri ministrului Justiţiei, Raluca Prună, organizarea unei şedinţe publice pentru dezbaterea proiectului de modificare şi completare a legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate. "Conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică", se arată într-un comunicat de presă remis de sindicaliști. Proiectul este supus dezbaterii publice, în acest moment, doar pe site-ul Ministerului Justiţiei. "O invităm pe doamna ministru la Penitenciarul Gherla pentru această şedinţă de dezbatere a proiectului de lege în cauză, alături de celelalte sindicate afiliate. Considerăm că nu este suficientă o dezbatere publică pe un site, trebuie o întâlnire faţă în faţă cu oamenii, să vedem ce efecte au modificările preconizate", a declarat Ovidiu Bota, liderul Sindicatului Liber din Penitenciarul Gherla, citat de Mediafax.

Proiectul Ministerului Justiției, care prevede că, după o lună petrecută într-un spaţiu de sub trei metri pătraţi, un deţinut ar urma să primească o reducere cu trei zile a pedepsei, a stârnit numeroase controverse, multe voci acuzând-o pe Raluca Prună că încearcă să creeze prin intermediul acestei propuneri aparența unei soluții și nu o rezolvare reală a uriașelor probleme din sistemul penitenciar din România. Sindicatul Omnia din Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a cerut retragerea şi refacerea proiectului, pe motiv că este un "act de graţiere colectivă mascată". Există, însă, și susținători ai acestei idei. Directorul executiv al APADOR-CH, Nicoleta Andreescu, consideră că direcția în care Ministerul Justiției vrea să o apuce este "una chibzuită". "Consider că soluția propusă este una chibzuită și poate fi parte a soluției care să reducă supraaglomerarea din penitenciare. Se vede că soluția a fost bine gândită, la 30 de zile executate se consideră 33 executate, se va aplica numai pe perioada trecută din vara anului 2012. În plus, nu se vor accepta cereri de transfer al deținuților spre un penitenciar supraaglomerat ca să își reducă pedeapsa. Mai rămân, în schimb, celelalte probleme, cum ar fi igiena, pentru că, da, sunt ploșnițe în penitenciare, dar nu în toate", a declarat Nicoleta Andreescu, director executiv al Asociației Pentru Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki (APADOR-CH).