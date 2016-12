Sindicatele ameninţă că dau Guvernul în judecată

• Sindicatele nu sînt de acord cu măsura trimiterii zece zile în concediu fără plată a bugetarilor şi au declarat că Guvernul trebuie să găsească o soluţie pentru a nu încălca Codul Muncii

• Personalul din Sănătate va participa, pe 7 octombrie, în Capitală, la cel mai mare miting organizat vreodată în România, dacă în urma întîlnirii cu managerii spitalelor va rezulta că există în continuare probleme cu acordarea sporurilor

Sindicatele ameninţă că vor da Guvernul în judecată dacă trimit angajaţii zece zile în concediu fără plată, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, asigurîndu-i pe sindicalişti că Executivul va găsi o modalitate de aplicare a acestei măsuri fără a încălca legea. Preşedintele Alianţei Funcţionarilor Publici „Sed Lex”, Vasile Marica, a declarat, vineri, la finalul discuţiilor de la Ministerul Finanţelor, că sindicatele nu sînt de acord cu măsura trimiterii timp de zece zile în concediul fără plată a bugetarilor şi că Guvernul trebuie să găsească o soluţie pentru a nu încălca Codul Muncii. Liderul “Sed Lex” a subliniat că, pînă în prezent, Executivul nu a venit cu această soluţie, prezentînd sindicaliştilor doar un draft referitor la această măsură. Marica spune că rectificarea bugetară se bazează foarte mult pe cele 10 zile de concediu fără plată ale bugetarilor. “Nu sîntem de acord cu cele 10 zile de concediu fără plată şi vom fi nevoiţi să dăm statul în judecată. Văd că Guvernul vrea să ne pună în faţa faptului împlinit”, a afirmat Vasile Marica. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, i-a asigurat pe sindicalişti că această măsură va fi aplicată respectînd legea. “Sindicatele pot să ne dea în judecată dacă încălcăm legea. Vom găsi o modalitate ca bugetarii din România să intre în concediu fără plată respectînd legea. Nu vrem să deranjăm serviciile publice”, a precizat Gheorghe Pogea. La rîndul său, preşedintele Confederaţiei Patronale a Industriei (CONPIROM), Vasile Turcu, a spus că şi sindicatele şi patronatele trebuie să înţeleagă situaţia de criză în care se află România şi să accepte măsurile Guvernului. Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor Români (ANEIR), Mihai Ionescu, a declarat că toate “abuzurile de cheltuieli” trebuie să înceteze de acum înainte. “De aici încolo toate abuzurile de cheltuieli trebuie să înceteze. Ziua castanului sau Ziua păpădiei trebuie tăiate din buget. Astfel de evenimente nu mai trebuie să fie finanţate de instituţiile publice”, a spus Ionescu. Amintim că sindicaliştii din Poliţie, Administraţie şi Educaţie şi-au exprimat nemulţumirea, joi, faţă de măsura concediului de zece zile fără plată şi au susţinut că vor declanşa proteste. Preşedintele executiv al Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţia Publică Locală, Romel Neagu, a arătat că se va respecta calendarul protestelor propgramate cu începere de la 1 octombrie, sindicaliştii fiind nemulţumiţi de faptul că, dacă acest proiect va fi aprobat, pe lîngă cele zile de concediu fără plată, se vor reduce şi alte venituri ale bugetarilor, cum sînt fondurile de premiere, prima de vacanţă şi al 13-lea salariu. Vicepreşedintele CNS “Cartel Alfa”, Octavian Luca, a declarat că propunerea Guvernului privind cele zece zile de concediu fără plată ar trebui să fie discutată la nivelul fiecărei instituţii în parte, pentru a putea fi găsite soluţii de reducere a cheltuielilor. Sindicalişii au propus ca fiecare ordonator de credite să-şi gestioneze banii. La rîndul lor, sindicatele din Educaţie au spus că această măsură a concediului de zece zile fără plată nu se poate aplica în învăţămînt, deoarece părinţii nu-şi pot ţine copiii acasă în perioada septembrie - octombrie - noiembrie. Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, a afirmat, în 11 august, că salariaţii din sectorul bugetar vor intra, între septembrie - noiembrie, în concediu fără plată, vor avea program de lucru redus la şase ore sau vor munci efectiv mai puţin cu echivalentul a zece zile, ceea ce va aduce o economie la buget de 0,3% din PIB. Pogea a explicat atunci că bugetarii vor intra în concediu fără plată, îşi vor reduce programului de lucru de la 8 la 6 ore sau timpul efectiv de muncă cu 10 zile prin alte variante.

Medicii ameninţă cu cel mai mare protest organizat vreodată în Capitală

Personalul din Sănătate va participa, pe 7 octombrie, în Capitală, la cel mai mare miting al personalului sanitar, dacă în urma întîlnirii cu managerii spitalelor va rezulta că există în continuare probleme cu acordarea sporurilor, a precizat liderul Sanitas, Marius Petcu. „Există o mare problemă cu reducerea sporurilor şi, în unele zone din ţară, chiar neacordarea lor. Am discutat cu colegii mei ca pe 21 septembrie să ne întîlnim cu managerii spitalelor, iar dacă vom constata că, în continuare, nu se alocă sporurile, vom organiza cel mai mare miting al personalului sanitar care a avut loc vreodată în Capitală”, a explicat Marius Petcu. Liderul Sanitas a adăugat că, deşi Ministerul Sănătăţii a reuşit să obţină o creştere a coeficienţilor de salarizare pentru cadrele medicale, de la 4,05 pentru cel mai mic salariu al unui medic primar, la 4,20, şi de la 3,75 la 5,25, pentru cel mai mare salariu al unui medic primar, sindicaliştii sînt în continuare nemulţumiţi. “Ceea ce am propus noi a fost ca coeficientul maxim pentru un medic primar să fie 6. Se pare că nu s-a putut ajunge la acest coeficient. Este o îmbunătăţire, bineînţeles, ce a obţinut ministerul, dar este încă departe de ceea ce ne-am dorit noi”, spune Petcu. În condiţiile în care coeficienţii pentru mai multe categorii sociale au fost reduşi, Ministerul Sănătăţii a reuşit să obţină echivalarea funcţiei de medic primar cu cea de conferenţiar, cu coeficienţi între 4,20 şi 5,25, în funcţie de vechimea în muncă. Negocierea a pornit de la coeficienţi între 4,05 şi 5,10. De asemenea, medicul specialist, care reprezintă categoria cu cea mai mare pondere în unităţile sanitare, va beneficia de coeficienţi între 3,30 şi 4,15. Iniţial, s-a discutat despre coeficienţi de salarizare între 3 şi 3,75. Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a subliniat că noua grilă de salarizare pentru medici a fost gîndită astfel încît coeficientul maxim al unei categorii profesionale să fie mai mic decît coeficientul minim al categoriei superioare. Astfel, nu vor mai exista situaţii în care medicul specialist să cîştige mai mult decît cel care are primariatul. Prin această măsură, se dă posibilitatea cadrelor medicale din România să-şi dezvolte cariera profesională în conformitate cu gradele profesionale dobândite şi pe baza experienţei acumulate.