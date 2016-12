Sindicatele au cerut amânarea discuţiei pe marginea Memorandumului

Confederaţiile sindicale au cerut Consiliului Economic şi Social (CES) amânarea şedinţei de plen de vineri, când ar urma să fie dat avizul pe Memorandumul de înţelegere cu FMI, pentru luni, 17 mai, după ce Ministerul de Finanţe nu a pus la dispoziţia sindicatelor datele tehnice ale acordului. \"Am trimis o scrisoare CES în care le propunem ca şedinţa Comisiei de Politici Monetare să se ţină vineri, şi nu joi, cum era programat iniţial, întrucât nu am primit de la Ministerul de Finanţe datele tehnice ale scrisorii de intenţie pe care Guvernul doreşte să o transmită FMI şi în acest condiţii nu am fi putut avut pe ce să discutăm mâine (joi -n.r.). În aceste condiţii, şedinţa de plen a Consiliului Economic şi Social va fi reprogramată pentru luni, la ora 13.00\", a declarat vicepreşedintele BNS Minel Ivaşcu, care deţine în prezent şi funcţia de vicepreşedinte al CES. Pe de altă parte, preşedintele CNSLR Frăţia, Marius Petcu, a declarat că federaţiile sindicale pe care le reprezintă nu au fost de acord cu rediscutarea scrisorii suplimentare semnate cu FMI, în condiţiile în care nu s-au gasit soluţii pentru scăderea salariilor cu mai puţin e 20%. \"Noi nu ne vom da avizul pe Memorandum, pentru că diferitele simulări pe care le-am făcut ne-au arătat că nu putem vorbi de o reducere mai mică de 20-21% a salariilor, chiar dacă am fi impozitat cu peste 30% salariile mai mari din sistem. În acest condiţii, sindicatele pe care le reprezint se pregătesc de declanşarea grevei generale, începând cu data de 25 mai\", a spus Petcu.