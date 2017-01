Sindicatele sprijină Protecţia Copilului în rezolvarea crizei financiare

Subfinanţarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa pune conducerea instituţiei în imposibilitatea de a-şi plăti angajaţii pe luna septembrie. Conducerea instituţiei a anunţat autorităţile centrale încă din martie că fondurile alocate de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru 2008 (38.921.000 lei) sînt insuficiente pentru desfăşurarea activităţii, însă nu a primit nici un răspuns. „Previziunile noastre s-au dovedit a fi corecte. Începînd cu luna septembrie am rămas fără bani pentru salarii şi începînd cu octombrie am rămas fără bani pentru furnizori. Pentru a putea funcţiona corespunzător pînă la sfîrşitul anului mai avem nevoie de 22 milioane de lei, pentru salarii şi pentru cheltuieli materiale, bani pentru care nu sînt semnale că-i vom primi prea curînd”, a declarat directorul general al DGASPC, Petre Dinică. Conducerea DGASPC a trimis ieri o scrisoare deschisă primului ministru al României, Călin Popescu Tăriceanu, prin care se solicita rezolvarea situaţiei. Demersurile reprezentanţilor instituţiei sînt susţinute şi de liderii sindicatelor care îi reprezintă de angajaţii DGASPC. „Sîntem alături de conducerea DGASPC şi vom face tot posibilul pentru ca angajaţii să-şi primească salariile. Am analizat situaţia financiară şi ne îngrijorează faptul că, deşi au fost trase nenumărate semnale de alarmă, nu s-a luat nicio măsură. În situaţia în care criza nu va fi soluţionată pînă pe 14 octombrie, data la care angajaţii trebuie să-şi primească salariile, vom declanşa conflictul de muncă, vom ieşi în stradă şi vom picheta sediul Prefecturii Constanţa”, a declarat liderul Sindicatului Asistenţei Sociale şi Protecţiei Copilului Constanţa, Elena Drăgoi. Potrivit liderului „Cartel Alfa” Constanţa, Ion Caraignat, atunci cînd vine vorba despre Constanţa, autorităţile centrale spun că este cel mai bogat judeţ, pentru că în fiecare an contribuţia la bugetul de stat este foarte mare: „Dacă firmele care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului aduc atît de mulţi bani la bugetul de stat, nu înţeleg de ce, atunci cînd se face repartiţia banilor pentru bugetele locale, nu primim bani mai mulţi. Guvernanţii ar trebui să ia în considerare faptul că judeţul nostru are un număr mare de locuitori şi multe nevoi”. Mai mult, directorul DGASPC este nemulţumit de faptul că, în timp ce salariaţii altor instituţii primesc stimulente şi prime, angajaţii DGASPC nu îşi pot primi nici măcar salariile. Criza financiară îi afectează şi pe cei 1.750 de copii, persoane cu dizabilităţi şi bătrîni din centrele de plasament şi centrele de îngrijire şi asistenţă ale instituţiei. Reprezentanţii Direcţiei au negociat cu furnizorii de medicamente şi alimente pentru amînarea plăţilor, însă acest lucru nu va dura foarte mult. Dacă pînă la 1 noiembrie nu va fi făcută o rectificare bugetară prin care să fie alocată suma necesară DGASPC pînă la sfîrşitul anului, este posibil ca nici furnizorii să nu mai poată livra materiale pe datorie, iar beneficiarii instituţiei vor rămîne fără alimente, materiale igienico-sanitare şi medicamente. Potrivit directorului DGASPC, în aceeaşi situaţie se află şi direcţiile din localităţile Teleorman, Alba, Argeş, Olt, Vrancea, Brăila, Galaţi, Dolj, Vîlcea, Călăraşi şi Vaslui.