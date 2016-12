Sindicatele vor modificări majore la Legea dialogului social, patronatele nu

Ministrul delegat pentru Dialog Social, Doina Pană, susţine că sindicatele vor modificări majore la Legea dialogului social, unele aspecte fiind neconstituţionale, în timp ce patronatele nu doresc nicio schimbare, iar rolul său este \"mersul pe sârmă între cele două părţi\", într-un \"moment greu\". \"Legea dialogului social a trecut de toate comisiile la Senat. Va intra în Camera Deputaţilor, care e cameră decizională, şi sper ca până la sfârşitul acestei legislaturi să intre în vigoare şi să fie aplicabilă”, a afirmat Pană. \"E un moment greu pentru că, chiar în condiţiile în care rolul meu este unul de mers pe sârmă între ce vor sindicatele şi patronatele, de data aceasta este şi mai greu, pentru că sindicatele vor modificări majore, în timp ce patronatele nu vor deloc modificări. Va fi o perioadă dificilă, dar sunt convinsă că se va găsi varianta care să mulţumească ambele părţi cu multă răbdare şi înţelepciune\", a continuat ministrul. Ea a adăugat că patronatele consideră că legea este foarte bună în forma actuală şi nu acceptă modificările pe care le vor sindicatele. Întrebată ce solicită sindicatele, Pană a declarat: \"Vor cam tot ce aveau înainte”. \"Mi-aduc aminte de anii \'90 când la orice oră declanşai grevă şi nimeni nu era responsabil de acest lucru. (...) Noi nu vrem să fie nicio parte favorizată, nici patronatele, nici sindicatele, fiindcă numai atunci ai un dialog real. Vor apărea anumite modificări, dar nu plecând de la draftul lor (al sindicatelor - n.r.). Ei asta vor, să plecăm de la acel draft. Sunt multe lucruri neconstituţionale. În niciun caz nu va fi ordonanţă, va fi lege, fiindcă numai atunci se va ajunge la o formă mai bună”, a afirmat Pană.

Ministrul delegat pentru Dialog Social, Doina Pană, anunţa, la 1 februarie, că va depune un proiect de modificare a Legii dialogului social, întrucât aceasta trebuie schimbată în totalitatea ei, altfel \"patronatele dispar\". \"Prima mea iniţiativă legislativă va veni foarte curând, deoarece Consiliul Economic şi Social (CES) este o instituţie cu trei picioare: patronate, sindicate şi societate civilă. Ea a existat prinsă în Legea 62, Legea dialogului social, dar, nefiind de dialog social, ci de dialog civic, pentru că între timp reprezentanţii Guvernului s-au retras, societatea civilă nici nu-şi mai are locul acolo. (...) Poate de miercuri într-o săptămână o s-o introduc în Guvern, n-o s-o asumăm, absolut nimic nu ne vom asuma, totul va trece firesc, prin dezbatere publică, prin Parlament, toate etapele normale\", declara atunci ministrul Doina Pană.

În opinia ministrului, atât confederaţiile patronale, cât şi cele sindicale trebuie să obţină reprezentativitatea la nivel naţional ca să poată intra în dialogul social. Pană preciza că modificarea Legii dialogului social reprezintă \"o urgenţă\".