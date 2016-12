Sindicatul marinarilor, nemulţumit de decizia Guvernului de comasare a agenţiilor

Sindicatul Liber al Marinarilor Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) din Constanţa a anunţat, ieri, acţiuni de protest, ca urmare a deciziei guvernamentale de comasare a agenţiilor, precizînd că Grupul de Intervenţii şi Salvare Maritimă (GISM) s-a înfiinţat încă din 1981, la recomandarea Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI). În 1981 a fost înfiinţat GISM, ca urmare a numeroaselor recomandări făcute de delegaţiile OMI ce au inspectat modul în care statul român îşi îndeplineşte obligaţiile asumate conform convenţiilor internaţionale din domeniu, arată liderul sindical ARSVOM Constanţa, Iulian Olaru. Astfel, a luat fiinţă GISM ca unitate compactă, capabilă şi aptă să intervină prompt şi eficient în cazul unor dezastre maritime în zona de responsabilitate a României. Sursa citată explică faptul că parcul de nave a fost constituit prin preluarea unor nave de la Întreprinderea de Exploatare Portuară din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, secţia Căi Navigabile. De la constituire şi pînă în anul 1990, parcul de nave a avut următoarea componenţă: R/M Viteazul, R/M Hercules, R/M Tuzla, complex ranfluare M/V Moldova, R/M Poarta Albă, S/I SAR Albatros, Pompier 8, Pompier 9, colector reziduuri CEAM, Depol 1, Depol 2, Depol 3, Depol 4, S/I Jupiter, S/I Saturn, S/I Mimoza, S/I Aluniţa, grup scafandri, constituit din scafandri grei şi scafandri uşori. În 1990, prin HG 494, a fost înfiinţat Grupul de Intervenţii şi Salvare Navală Constanţa - GISM, poziţia nr. 13 din Anexa nr.1 la hotărîre, unitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată de la bugetul de stat. După înfiinţarea acestei instituţii, prin HG 19/1991 au fost preluate, tot de către Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, următoarele nave: colector de reziduuri CEAM, Depol 1, Depol 2, Depol 3, Depol 4. „Nu cunoaştem raţionamentul pentru care aceste nave au fost preluate, în condiţiile în care, aşa cum am menţionat mai sus, încă din 1981 comisiile internaţionale care au inspectat capacitatea României de a îndeplini obligaţiile asumate în domeniu, recomandau înfiinţarea unei instituţii compacte care să reunească nave şi echipamente specializate pentru toate genurile de intervenţii şi cu o coordonare unică”, adaugă sursa citată. În 1996, prin HG 1364 privind transmiterea lîn administrare a unor mijloace fixe, precum şi modificarea obiectului de activitate al Regiei Autonome “Administraţia Portului Constanţa”, “dictată de grupurile de interese porturare existente la acea dată la nivelul portului Constanţa, GISM-ului i s-a luat ultima sursă de finanţare prin care această instituţie îşi mai putea asigura atît viitorul, cît şi dezvoltarea fondului de salarii, reprezentînd 95%”, arată sindicalistul. În total, în prezent, instituţia are un număr total de 120 de salariaţi. “În momentul de faţă, din punctul de vedere al personalului navigant, se fac mari eforturi datorită faptului că, din totalul necesar de personal navigant, avem 20 de posturi vacante, iar în cadrul personalului TESA, trei posturi vacante şi datorită îndeplinirii condiţiilor de pensionare în viitorul apropiat a multor persoane din cadrul TESA, aparatul va fi diminuat odată cu încetarea contractelor individuale de muncă. În consecinţă, considerăm că decizia luată în şedinţa de Guvern din 12 august 2009 nu are la bază o justificare pertinentă şi, considerăm noi că, declaraţiile făcute de domnul prim ministru Emil Boc, referitoare la evaluarea şi analiza prealabilă temeinică a instituţiilor ce urmează a fi desfiinţate, comasate, restructurate au rămas doar la stadiul de declaraţii. Prin urmare, sindicatul nostru, împreună cu Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare şi Blocul Naţional Sindical va iniţia acţiuni de protest împotriva deciziei de comasare şi totodată vom anunţa Comisia Europeană, vom apela la sprijin internaţional din partea ITF şi a Confederaţiilor Europene”, a mai declarat liderul sindical.