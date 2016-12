Sindicatul producătorilor americani a preferat “Argo”

Lungmetrajul ”Argo”, în regia lui Ben Affleck, a câştigat premiul pentru cel mai bun film la gala premiilor decernate de Sindicatul producătorilor americani (PGA) din 2013, care a avut loc, sâmbătă seară, la Los Angeles. Cei 5.400 de membri ai PGA i-au dat premiul Darryl F. Zanuck lui Ben Affleck, care este protagonist, regizor şi producător al filmului şi celorlalţi doi co-producători ai peliculei, George Clooney şi Grant Heslov. ”Argo” a creat surpriză la gala de decernare a premiilor Globul de Aur, la jumătatea lunii ianuarie, când s-a impus la două categorii majore: Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor. Filmul a primit apoi şapte nominalizări la premiile Oscar, ce vor fi acordate pe 24 februarie. ”Argo” prezintă rocambolesca dar veridica poveste a misiunii de salvare a diplomaţilor americani în timpul revoluţiei iraniene din anul 1979, refugiaţi în ambasada Canadei din Teheran. Pentru această misiune, un agent CIA i-a deghizat pe acei diplomaţi şi i-a plimbat prin Teheran, pretinzând că sunt tehnicieni dintr-o echipă de filmare aflaţi în căutarea unor locuri de turnare pentru un film SF.

La gala Sindicatului producătorilor americani, pelicula ”Wreck-IT Ralph” a primit titlul de Cea mai bună animaţie, în timp ce pelicula ”Searching for Sugar Man” a fost desemnată Cel mai bun documentar. În cadrul aceleeaşi gale, filmul ”Game Change”, o producţie HBO despre campania electorală din 2008 a candidatei republicane Sarah Palin la postul de vicepreşedinte al SUA, a fost desemnat Cel mai bun film de televiziune. Serialul ”Modern Family”, produs şi difuzat de postul ABC, a primit premiul pentru Cel mai bun serial TV-comedie, în timp ce serialul ”Homeland” a primit titlul de Cel mai bun serial de televiziune - dramă. J.J. Abrams a primit un premiu special pentru activitatea sa din televiziune, iar producătorii Harvey şi Bob Weinstein au fost recompensaţi cu un premiu pentru întreaga carieră.

Mulţi dintre membrii din Sindicatul producătorilor americani fac parte şi din Academia de Film americană, organizaţia care acordă premiile Oscar, iar preferinţele lor reprezintă un indicator viabil în cursa pentru obţinerea acestor statuete. Astfel, peste 75% din peliculele nominalizate în anii trecuţi de PGA au fost nominalizate ulterior şi la premiile Oscar, iar 15 din ultimii 22 de învingători la trofeele PGA au primit în anii respectivi premiul Oscar pentru Cel mai bun film al anului, aşa cum s-a întâmplat şi în 2012, când lungmetrajul ”L’Artiste / The Artist” a fost recompensat de ambele asociaţii americane. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în 2011 cu ”The King\'s Speech / Discursul regelui”, ”The Hurt Locker” în 2010, ”Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar” în 2009 şi în 2008 cu ”No Country for Old Men / Nu există ţară pentru bătrâni”.