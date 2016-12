Sindicatul producătorilor americani şi-a anunţat câştigătorii

Drama cu buget redus „The Hurt Locker”, în regia lui Kathryn Bigelow, a primit premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului producătorilor americani, ce a avut loc duminică seară, la Los Angeles. În ultimii 20 de ani, 13 producţii câştigătoare ale acestui premiu a fost recompensate şi cu Oscarul pentru cel mai bun film. Însă, în ultimii trei ani, alegerile Sindicatului producătorilor americani nu au coincis cu cele ale Academiei de film americane. Premiul a fost acordat producătorilor Kathryn Bigelow, care a şi regizat filmul, Mark Boal, Nicolas Chartier şi Greg Shapiro. Filmul, care a apărut deja pe DVD, prezintă viaţa unor experţi genişti americani în timpul războiului din Irak. Lungmetrajul „The Hurt Locker” a mai câştigat, printre altele, Premiul Criticicilor, alegerile acestei asociaţii de critici fiind aceleaşi cu ale Academiei de film americane în proporţie de 80% în ultimii zece ani.

După ce organizatorii galei Oscar au decis, anul trecut, să dubleze numărul de nominalizări la categoria Cel mai bun film, Sindicatul producătorilor americani a hotărât să facă acelaşi lucru. Celelalte filme nominalizate anul acesta au fost: „Avatar”, „An Education”, „District 9”, „Inglourious Basterds / Ticăloşi fără glorie”, „Invictus / Neînfrânt”, „Precious: Based On the Novel Push by Sapphire”, „Star Trek: The Future Begins / Star Trek: Un nou început”, „Up / Deasupra tuturor” şi „Up in the Air / Sus, în aer”. La categoria Cel mai bun film documentar câştigătorul este „The Cove”, semnat de Louie Psihoyos, în timp ce premiul pentru cel mai bun film de animaţie a revenit peliculei „Up / Deasupra tuturor”, de Bob Peterson şi Pete Docter.

Câştigătorii au fost desemnaţi de cei circa 4.200 de membri ai Sindicatului producătorilor americani. Premiile contribuie la impulsionarea vânzărilor de bilete şi la sporirea şanselor de câştigare a unui Oscar, deoarece mulţi dintre membri fac parte şi din Academia americană de film. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 2 februarie, iar ceremonia de decernare a acestor distincţii va avea loc pe 7 martie.