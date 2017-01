Sindromul hemolitic-uremic se întoarce! Alte cazuri!

Ministerul Sănătăţii (MS) a fost informat, în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, cu privire la două cazuri de copii diagnosticaţi cu sindrom hemolitic-uremic (SHU) din Argeş şi Bacău. Copilul din Argeş, de 1 an şi 8 luni, este internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din Capitală şi este supus procedurilor de dializă peritoneală, anunță MS, iar copilul din Bacău, de 1 an şi 2 luni, se află internat la Spitalul de Pediatrie din Iaşi și nu este supus procedurilor de dializă peritoneală, dar are aplicat cateter. În ambele cazuri, direcțiile de sănătate din Argeş şi Bacău au declanşat anchete epidemiologice.

S-AU RECOLTAT PROBE

Astfel, duminică, 15 mai, două echipe ale Direcţiei Sanitar-Veterinare şi Direcţiei de Sănătate Publică Argeş au recoltat probe din iaurtul natural ecologic aflat în frigiderul familiei copilului din Piteşti care a ajuns la spital cu SHU, din laptele fiert şi cel crud, precum şi de apă, rezultatele urmând să ajungă de la Bucureşti în cel mult 4 zile.

MĂSURI

Specialiștii MS reamintesc importanța măsurilor de prevenție, în special respectarea igienei personale, procurarea alimentelor din surse autorizate, ambalate corespunzător. Totodată, medicii recomandă achiziţionarea produselor pasteurizate în cazul lactatelor, respectiv carne din surse verificate din punct de vedere sanitar-veterinar, recomandând spălarea corespunzătoare a fructelor şi legumelor, dar și tratamentul termic al alimentelor atunci când se impune. Reamintim că, la episodul trecut de semnalare a SHU, 3 copii au murit în urma complicațiilor ivite.

