Sinead O\'Connor, mireasă de ziua ei

Sinead O\'Connor s-a căsătorit cu iubitul ei, ieri, chiar în ziua în care a împlinit 45 de ani. Acesta este cel de-al patrulea mariaj pentru Sinead, care a divorţat în aprilie de vechiul prieten şi colaborator Steve Cooney, după o relaţie sentimentală care a durat doar opt luni. Sinead, care are patru copii din mai multe relaţii, a mai fost căsătorită cu producătorul muzical John Reynolds şi jurnalistul Nicholas Sommerlad. În septembrie, Sinead O\'Connor a stârnit îngrijorarea admiratorilor ei din lumea întreagă, după ce a postat pe Twitter o serie de comentarii în care a vorbit despre dorinţa ei de a se sinucide. Artista a postat aceste mesaje după o şedinţă de terapie pe care a efectuat-o cu psihiatrul care o tratează de depresie. În mesajele postate pe Twitter, cântăreaţa irlandeză afirma că îşi doreşte ca următoarea tentativă de sinucidere să o ucidă şi i-a rugat pe fanii ei să îi sugereze o modalitate prin care ar putea să se sinucidă fără ca cei patru copii ai ei să afle despre acest lucru. Sinead O\'Connor a sugerat totodată că despărţirea de soţul ei Steve Cooney a fost unul dintre motivele pentru care se simte atât de tristă şi a mărturisit că în ultimele luni s-a luptat din răsputeri pentru a menţine o fericire de faţadă. Artista a mai dezvăluit pe Twitter că este disperată după sex şi a adăugat într-un alt mesaj, postat câteva zile mai târziu: ”Trebuie să anunţ că sunt în continuare în căutarea unui iubit. Asta dacă îşi doreşte cineva o femeie nebună, urâtă, grasă, cu tendinţe sinucigaşe şi care parcă suferă de sindromul Tourette”.

Sinead O\'Connor a încercat să se sinucidă în urmă cu 12 ani, în ziua în care împlinea vârsta de 33 de ani. Impetuozitatea, lipsa de tact, tunsoarea zero, atitudinea agresivă şi garderoba androgină sunt noţiunile cu care Sinead O\'Connor a pornit revolta împotriva culturii pop, care impusese, în anii \'80 - \'90, egalitatea între noţiunile de feminitate şi sexualitate. Sinead O\'Connor a devenit celebră pe plan internaţional în 1990, graţie piesei ”Nothing Compares 2 U”, extrasă de pe albumul ”I Do Not Want What I Haven\'t Got”. Cântăreaţa irlandeză Sinead O\'Connor a susţinut un concert la Arenele Romane din Bucureşti, pe 11 iunie 2009.