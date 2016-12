Sinead O\'Connor se vede în „Playboy”

Cântăreaţa irlandeză Sinead O\'Connor vrea să apară în revista pentru adulţi „Playboy”, spunând că a poza nud este unul dintre lucrurile pe care regretă că nu le-a făcut în tinereţe. „O şedinţă foto în „Playboy” se află pe lista mea de lucruri pe are aş vrea să le fac înainte să mor. În plus, îmi place ideea de a face un interviu purtând tot felul de accesorii sexuale ciudate şi vorbind despre un subiect serios, cum ar fi economia”, a spus artista, care a explicat că, în tinereţe, era prea nefericită pentru a face astfel de lucruri. Artista, în vârstă de 45 de ani, a recunoscut că şi-a căutat în trecut parteneri sexuali pe un site de matrimoniale, iar de curând şi-a început a patra căsnicie. Recent, a suferit o criza emoţională care a determinat-o să ceară fanilor ei ajutor pe Internet, în căutarea sa urgentă de a găsi un psiholog.

Sinead O\'Connor şi-a câştigat celebritatea mondială datorită albumului „I Do Not Want What I Haven\'t Got”, pe care se află şi cea mai cunoscută piesă a ei, „Nothing Compares 2 U”, compusă de Prince. Discul s-a vândut în peste şapte milioane de exemplare şi i-a adus artistei, în anul 1991, un premiu Grammy, pe care însă l-a refuzat.