Sinead O\'Connor vrea să se sinucidă!

Cântăreaţa irlandeză Sinead O\'Connor a stârnit îngrijorarea admiratorilor ei din lumea întreagă, după ce a postat pe Twitter o serie de comentarii în care a vorbit despre dorinţa ei de a se sinucide. Artista, în vârstă de 44 de ani, a postat aceste mesaje după o şedinţă de terapie pe care a efectuat-o, miercuri, cu psihiatrul care o tratează de depresie. În mesajele postate pe Twitter, cântăreaţa irlandeză afirmă că îşi doreşte ca următoarea tentativă de sinucidere să o ucidă şi i-a rugat pe fanii ei să îi sugereze o modalitate prin care ar putea să se sinucidă fără ca cei patru copii ai ei să afle despre acest lucru. „Am mers la psihiatru pentru o reînnoire de rutină a reţetei. Ea mi-a spus că sunt o mamă rea, nebună, pentru că vorbesc atât de deschis despre sex, în public. Aceste lucruri nu ar trebui să fie spuse. Nici să vorbeşti despre dorinţa de a te sinucide, nici despre sex. Eşti tratat ca o persoană nebună. Îmi doresc atât de mult să ajung în rai. Îmi doresc asta de mulţi ani”, a spus cântăreaţa.

Sinead O\'Connor a mai spus că dacă ar putea să se sinucidă fără ca cei patru copii ai ei să afle despre acest lucru, ar face-o. Cântăreaţa are patru copii, cu vârstele cuprinse între patru ani şi 24 de ani. „Însă nu vreau să-mi abandonez copiii. Dar, dacă aş putea să mor fără ca ei să ştie asta, aş face acest lucru\", a mai spus artista irlandeză. Cântăreaţa le-a cerut apoi fanilor ei să o ajute: „Oricum, dacă vreunul dintre voi ştie cum pot să mă sinucid. Acum îmi doresc ca viitoarea tentativă de sinucidere să mă ucidă”.

Sinead O\'Connor a sugerat, totodată, faptul că despărţirea de soţul ei Steve Cooney a fost unul dintre motivele pentru care se simte atât de tristă şi a mărturisit că în ultimele luni s-a luptat din răsputeri pentru a menţine „o faţadă de fericire”. „Adevărul este că am făcut acest lucru în ultima lună pentru că eram atât de deprimată, din cauza destrămării mariajului meu şi am obosit să plâng. Am obosit gândindu-mă că sunt o persoană de nimic. M-am gândit să schimb situaţia şi să o transform în ceva amuzant. Şi a mers! M-am distrat ceva mai bine în ultimele patru săptămâni”, a spus artista. Sinead O\'Connor s-a despărţit de Steve Cooney, care era cel de-al treilea soţ al ei, în luna martie. Artista a mai dezvăluit pe Twitter că „este disperată după sex”\" şi a adăugat într-un alt mesaj, postat în dimineaţa de sâmbătă: „Trebuie să anunţ că sunt în continuare în căutarea unui iubit. Asta dacă îşi doreşte cineva o femeie lunatică, urâtă, grasă, cu tendinţe sinucigaşe şi care parcă suferă de sindromul Tourette”.

Sinead O\'Connor a încercat să se sinucidă în urmă cu 11 ani, în ziua în care împlinea vârsta de 33 de ani. Impetuozitatea, lipsa de tact, tunsoarea zero, atitudinea agresivă şi garderoba androgină sunt noţiunile cu care Sinead O\'Connor a pornit revolta împotriva culturii pop, care impusese în anii \'80-\'90 egalitatea între noţiunile de feminitate şi sexualitate. Sinead O\'Connor a devenit celebră pe plan internaţional în 1990, graţie piesei „Nothing Compares 2 U”, extras de pe albumul „I Do Not Want What I Haven\'t Got”.