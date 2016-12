Single Boyzone în care cântă şi regretatul Stephen Gately

Membrii formaţiei Boyzone vor lansa un nou single, care cuprinde şi pasaje interpretate de regretatul Stephen Gately, colegul lor, care a murit în octombrie anul trecut, la doar 33 de ani. Intitulată “Gave It All Away”, aceasta este prima piesă pe care Boyzone o lansează după moartea colegului lor de trupă. Single-ul va apărea pe piaţă pe 1 martie şi va fi urmat de albumul “Brother”, pe data de 8 martie. Potrivit lui Ronan Keating, liderul trupei Boyzone, piesa va fi acompaniată de un videoclip, care va include înregistrări de arhivă cu Stephen Gately şi ceilalţi membri ai formaţiei, intercalate cu scene în care aceştia îi scriu o scrisoare fratelui lor. “Este o scenă frumoasă cu noi, stând în jurul mesei... cu fotografia preferată a lui Stephen agăţată pe un perete, în spatele nostru. Am vrut ca înregistrările să fie cât de sincere şi de oneste este posibil”, afirmă acesta. Versurile cântecului, compus de Mika, au fost înregistrate în vara lui 2009.

Stephen Gately a murit la vârsta de 33 de ani, în casa sa de vacanţă din Mallorca, în octombrie anul trecut. Potrivit medicilor legişti, insuficienţa cardiacă a reprezentat cauza declanşării edemului pulmonar care a condus la decesul starului britanic, pe 10 octombrie 2009. Presa britanică a dezvăluit recent un alt amănunt tragic: Andy Cowles, partenerul de viaţă al muzicianului, a dormit timp de câteva ore alături de trupul neînsufleţit al iubitului său, fără să ştie că acesta murise în timpul somnului. Stephen Gately suferise în trecut de depresie, însă în ultima perioadă cântăreţul era mai fericit şi mai încrezător ca niciodată.

Trupa Boyzone, alcătuită din Ronan Keating, Mikey Graham, Keith Duffy, Shane Lynch şi Stephen Gately, şi-a anunţat turneul de revenire în noiembrie 2008. Formaţia irlandeză a avut şase hituri în fruntea topurilor britanice în perioada 1994 – 2000 şi a devenit un adevărat fenomen pe scena muzicii pop. Vânzările totale ale albumelor Boyzone au depăşit cifra record de 15 milioane de exemplare.