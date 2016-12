Singura Academie pentru HIV/SIDA şi Boli Infecţioase din Europa, în România

În prezenţa ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a ministrului Educaţiei, Ecaterina Andronescu şi a peste 200 de experţi români şi străini din 15 ţări europene, a fost inaugurată singura Academie pentru HIV/SIDA şi Boli Infecţioase din Europa, care organizează atît cursuri post universitare în domeniu, cît şi acţiuni ştiinţifice pentru specialiştii internaţionali, avînd avantajul de a oferi acces direct la pacienţi. “România are nevoie în continuare de personal bine calificat pe care această academie îl va pregăti prin programele ei. Epidemia HIV/SIDA şi alte boli infecţioase vor fi cu noi pentru multă vreme. Această academie va crea experţii de care avem nevoie ca să fim întotdeauna cu un pas înaintea acestor epidemii”, a precizat preşedintele comitetului de organizare a Academiei Europene pentru HIV/SIDA, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel. Cei care optează pentru cursuri post-universitare în cadrul Academiei Europene pentru HIV/SIDA vor primi certificate recunoscute la nivel internaţional, aprobate de Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România şi de către Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti. Academia beneficiază de săli pentru cursuri şi seminarii, laboratoare de cercetare cu acces direct la pacienţi şi de camere de cazare. La nivel european, academia va susţine o reţea de peste 15 ţări care vor lucra pentru a crea standarde şi ghiduri de bună practică şi pentru a se solidariza în susţinerea programelor adecvate pentru combaterea HIV/SIDA şi a altor boli infecţioase la nivelul UE. Ministrul Educaţiei a declarat că acestă instituţie de învăţămînt de rang academic va fi plasată altături de alte patru unităţi similare în rîndul şcolilor psotuniversitare. „Este o unitate de învăţămînt de elită. Am propus să îi dăm rang academic şi să o însciem în rîndul şcolilor postuniversitare”, a spus Andronescu.

România, printre puţinele ţări care asigură tratament gratuit bolnavilor de SIDA

“Sînt onorat ca în mandatul meu să fie iaugurată Academia Europeană HIV/SIDA, înfiinţată de către Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş”. Este prima instituţie de acest fel din Europa care va permite pregătirea postuniversitară în domeniu a profesioniştilor din sistem”, a declarat ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. El a spus că mai există un proiect la fel de ambiţios şi anume realizarea unui plan regional HIV, în care să fie cooptate ţări precum Ucraina, Belarus şi statele din Caucaz. “România a parcurs drumul de la frică şi necunoaştere, la capacitatea de a controla şi stăpîni un fenomen atît de complex cum este epidemia HIV/SIDA. Avem personal foarte bine pregătit şi programe bine puse la punct. Această Academie ne va ajuta să continuăm programele cu succes, dar să îi ajutăm şi pe alţii la fel cum noi am primit la rîndul nostru ajutor acum 20 de ani”, a mai spus dr. Bazac. Potrivit ministrului, la începutul anilor ’90, imaginile copiilor infectaţi cu HIV din România se regăseau pe toate canalele media din lumea întreagă. “Astăzi, la mai bine de un deceniu în care am luptat cu această maladie şi am cîştigat experienţă în domeniu, ne aflăm pe poziţia de a împărtăşi din experienţa noastră altor ţări. Reprezentantul ONU cu care am discutat la minister, mi-a spus că ţara noastră este recunoscută în lume pentru modul în care a gestionat problema pacienţilor infectaţi cu HIV”, a adăugat dr. Bazac, în discursul său. El a mai spus că România este printre puţinele ţări care asigură tratament gratuit bolnavilor de SIDA, statul român alocînd anual aproximativ 50 de milioane de euro.